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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
04 июля 2020, 15:30 9

Зеленский получил три списка кандидатов на главу Нацбанка

04 июля 2020, 15:30 9
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Сейчас кандидаты из этих списков проходят проверку
Сейчас кандидаты из этих списков проходят проверку
Фото: Офис президента
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Президент Зеленский по результатам консультаций с руководством государственных и коммерческих банков, а также с заместителями председателя Нацбанка получил три списка возможных кандидатов на главу НБУ.

Об этом Зеленский рассказал журналистам во время рабочей поездки в Одесскую область, передает RegioNews.

Я сделал три большие дискуссионные встречи в рамках профессионального диалога. Я встретился со всеми главами государственных банков Украины, хотел от них услышать кандидатуру председателя Нацбанка и их личное впечатление через эту ситуацию", - сказал Зеленский.

Он добавил, что встречался со всеми заместителями председателя Национального банка и получил от них рекомендации, а также с представителями почти всех коммерческих банков.

По словам президента, они предложили три отдельных списка потенциальных кандидатов на должность главы НБУ.

Мы изучаем кандидатов и через правоохранительные органы, чтобы знать, что это за люди, какое у них состояние. У нас есть время для встреч из списка предложенных кандидатур на должность председателя Нацбанка. Я не вижу никакой проблемы", - сказал Зеленский.

Он также заявил, что не считает, что сейчас нужно говорить о каком-то сдерживании курса украинской гривны.

Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать, если честно. Это такая дискуссия, тонкая. Мы можем с вами об этом говорить, о моем личном отношении: должны ли мы сдерживать, не должны ... или мы все-таки в рыночных условиях", - сказал глава государства.

Напомним, 3 июля Рада проголосовала за отставку Якова Смолия с должности главы НБУ.

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