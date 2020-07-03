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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
03 липня 2020, 19:04 8

У Вінниці голову місцевого осередку "Нацдружин” посадили під домашній арешт

03 липня 2020, 19:04 8
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Його звинувачують у побитті прихильника партії Шарія
Його звинувачують у побитті прихильника партії Шарія
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У Вінниці суд обрав запобіжний захід для голови місцевого осередку “Нацдружин” Андрія Вербецького, якого підозрюють в побитті активіста партії Шарія.

Про це повідомляє пресслужба Вінницького міського суду, передає RegioNews.

Раніше за даним фактом було відкрите кримінальне провадження, підозрюваний проведе 60 діб під домашнім арештом.

Під час засідання під стінами суду відбувся мирний протест, представники "Нацдружин” вимагали звільнити Вербецького від кримінальної відповідальності.

Вони скандували гасла та розгорнули плакат, територію біля суду охороняли працівники поліції.

Нагадаємо, 25 червня у Харкові вночі був жорстоко побитий молодий хлопець, активний член партії Шарія. Постраждалий очолював колону під час мітингу партії в столиці. За даним фактом порушено кримінальну справу.

18 червня у Маріуполі розгромили офіс партії Шарія , а 19 червня у Миколаєві "Нацкорпус" приніс під офіс партії Шарія труну і пляшку пива .

суд Вінниця напад Нацкорпус Партія Шарія Побиття
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