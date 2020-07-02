У центрі Києва мітингують з вимогою заборонити партію Шарія та ОПЗЖ

Поліція та Нацгвардія посилили заходи безпеки в центрі міста

Поліція та Нацгвардія посилили заходи безпеки в центрі міста

Фото: Facebook

У Києві представники "Національного корпусу" проводять акцію з вимогою заборони діяльності в Україні проросійських політичних партій.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

Відомо, що близько тисячі представників "Національного корпусу" зібралися на Софійській площі, вони вимагають на законодавчому рівні заборонити "антиукраїнські ворожі організації" - "Партію Шарія" та ОПЗЖ.

Частина активістів тримає в руках прапори організацій, вони планують пройти від Софіївської площі до будівлі СБУ та Міністерства юстиції, де будуть вимагати заборони партій.

При цьому поліція перекрила автомобільний рух по вулиці Володимирській, за безпекою у центрі Києва стежать близько двох сотень правоохоронців.

Вони посилили заходи безпеки у місцях проведення ходу. Військовослужбовці, Нацгвардія, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на посилене чергування.

Нагадаємо, 29 червня в Краматорську скоєно напад на регіональну громадську приймальню політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".