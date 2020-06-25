У Харкові жорстоко побили члена партії Шарія: він у реанімації
Політичний діяч, журналіст, проросійський відеоблогер Анатолій Шарій повідомив, що у місті Харків вночі був жорстоко побитий молодий хлопець, активний член партії Шарія. Постраждалий очолював колону під час мітингу партії в столиці.
Про це блогер написав на своєму каналі в YouTube, повідомляє RegioNews.
У Харкові. По голові битами. Тільки що дізнався. Хлопець, що вів колону в Києві. Всі, Нацкорпус і Офіс Президента зважилися на вбивство. Вижив дивом", — написав Шарій.
Чоловіка побили, коли він один повертався додому.
За словами Шарія, хлопець зараз знаходиться в реанімації, де лікарі борються за його життя.
Раніше повідомлялося, що в Житомирі побили керівника місцевого осередку партії Шарія.
Нагадаємо, 18 червня у Маріуполі розгромили офіс партії Шарія , а 19 червня у Миколаєві "Нацкорпус" приніс під офіс партії Шарія труну і пляшку пива .