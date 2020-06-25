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25 червня 2020, 11:06 61

У Харкові жорстоко побили члена партії Шарія: він у реанімації

25 червня 2020, 11:06 61
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В замаху Анатолій Шарій звинувачує "Нацкорпус" і Офіс президента
В замаху Анатолій Шарій звинувачує "Нацкорпус" і Офіс президента
Фото: з відкритих джерел
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Політичний діяч, журналіст, проросійський відеоблогер Анатолій Шарій повідомив, що у місті Харків вночі був жорстоко побитий молодий хлопець, активний член партії Шарія. Постраждалий очолював колону під час мітингу партії в столиці.

Про це блогер написав на своєму каналі в YouTube, повідомляє RegioNews.

У Харкові. По голові битами. Тільки що дізнався. Хлопець, що вів колону в Києві. Всі, Нацкорпус і Офіс Президента зважилися на вбивство. Вижив дивом", — написав Шарій.

Чоловіка побили, коли він один повертався додому.

За словами Шарія, хлопець зараз знаходиться в реанімації, де лікарі борються за його життя.

Раніше повідомлялося, що в Житомирі побили керівника місцевого осередку партії Шарія.

Нагадаємо, 18 червня у Маріуполі розгромили офіс партії Шарія , а 19 червня у Миколаєві "Нацкорпус" приніс під офіс партії Шарія труну і пляшку пива .

партія Харьків події замах Нацкорпус
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