13:20  19 червня
Президент призначив головою Вінницької ОДА Сергія Борзова
09:29  19 червня
Ляшко: близько 6 тисяч українських медиків інфіковані COVID-19
12:07  19 червня
Рада призначила Абрамовського міністром захисту довкілля
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
19 червня 2020, 14:27 13

У Миколаєві "Нацкорпус" приніс під офіс партії Шарія труну і пляшку пива

19 червня 2020, 14:27 13
Читайте также на русском языке
Активісти вимагали від працівників офісу оформити акт прийому-передачі "майна"
Активісти вимагали від працівників офісу оформити акт прийому-передачі "майна"
Читайте также
на русском языке

У Миколаєві члени «Національного корпусу» провели піар-акцію під офісом Партії Шарія», куди принесли труну з портретом лідера цієї політсили і пляшку пива

Про це повідомляє видання "Злочинності.НЕМАЄ", пише RegioNews.

Голова миколаївського осередку "Нацкорпуса" Денис Янтарь сказав, що хотів зробити "майновий внесок у партію" і приніс відповідну заяву, вимагаючи від голови миколаївської організації акт прийому-передачі майна.

Кілька разів представники "Нацкорпуса" намагалися зайти в офіс "Партії Шарія".

У відповідь на події до учасників акції кілька разів виходила голова миколаївської облорганізації Партії Шарія" Тетяна Кравчук, і тоді між нею і прихильниками "Нацкорпуса" відбувалися словесні перепалки. Зокрема, Кравчук говорила членам "Нацкорпуса", що вони "фінансуються з Кремля".

Через якийсь час представники праворадикальної організації зняли з даху ВАЗа труну, до якого прикріпили червоні кульки і портрет блогера Анатолія Шарія. Вони намагалися занести труну в офіс, але їм цього не дали зробити, тому учасники акції залишили його біля входу в офіс і розійшлися.

Біля офісу "партії Шарія" під час подій, що відбуваються також чергували співробітники спецзагону ТОР патрульної поліції і співробітники управління превенції поліції.

Нагадаємо, вчора, 18 червня, у Маріуполі розгромили офіс партії Шарія.

Анатолій Шарій партія Миколаїв піар Нацкорпус офіс акція
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Маріуполі розгромили офіс партії Шарія
18 червня 2020, 21:01
Віталія Кличка запросили на презентацію партії мерів
18 червня 2020, 17:44
Вінницькі "Діти Моргунова" пов`язані з нардепом від "Слуги народу" - ЗМІ
17 червня 2020, 19:39
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
Всі відео »
Новий голова Вінницької ОДА: Чому технократа Скальського замінили на КВНщика Борзова
Ексрегіонал Продивус контролює понад 90% автостанцій Вінничини
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Сергій Лещенко
Геннадій Москаль
Всі блоги »