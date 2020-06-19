У Миколаєві "Нацкорпус" приніс під офіс партії Шарія труну і пляшку пива

Активісти вимагали від працівників офісу оформити акт прийому-передачі "майна"

Активісти вимагали від працівників офісу оформити акт прийому-передачі "майна"

У Миколаєві члени «Національного корпусу» провели піар-акцію під офісом Партії Шарія», куди принесли труну з портретом лідера цієї політсили і пляшку пива

Про це повідомляє видання "Злочинності.НЕМАЄ", пише RegioNews.

Голова миколаївського осередку "Нацкорпуса" Денис Янтарь сказав, що хотів зробити "майновий внесок у партію" і приніс відповідну заяву, вимагаючи від голови миколаївської організації акт прийому-передачі майна.

Кілька разів представники "Нацкорпуса" намагалися зайти в офіс "Партії Шарія".

У відповідь на події до учасників акції кілька разів виходила голова миколаївської облорганізації Партії Шарія" Тетяна Кравчук, і тоді між нею і прихильниками "Нацкорпуса" відбувалися словесні перепалки. Зокрема, Кравчук говорила членам "Нацкорпуса", що вони "фінансуються з Кремля".

Через якийсь час представники праворадикальної організації зняли з даху ВАЗа труну, до якого прикріпили червоні кульки і портрет блогера Анатолія Шарія. Вони намагалися занести труну в офіс, але їм цього не дали зробити, тому учасники акції залишили його біля входу в офіс і розійшлися.

Біля офісу "партії Шарія" під час подій, що відбуваються також чергували співробітники спецзагону ТОР патрульної поліції і співробітники управління превенції поліції.

Нагадаємо, вчора, 18 червня, у Маріуполі розгромили офіс партії Шарія.