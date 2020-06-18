У Маріуполі розгромили офіс партії Шарія
У приміщенні розбиті вікна, а стіни пописані червоною фарбою
У приміщенні розбиті вікна, а стіни пописані червоною фарбою
Невідомі розгромили офіс представництва партії Шарія, який розташований на вулиці Лавицького.
Про це пише RegioNews з посиланням на mariupolnews.com.ua.
Як видно на фото і відео, вікна приміщення розбито, уламки скла валяються на тротуарі.
На фасаді будівлі червоною фарбою нанесено напис: "Полювання відкрито".
За попередньою інформацією, в результаті інциденту ніхто не постраждав.
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