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18 червня 2020, 21:01 2

У Маріуполі розгромили офіс партії Шарія

18 червня 2020, 21:01 2
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У приміщенні розбиті вікна, а стіни пописані червоною фарбою
У приміщенні розбиті вікна, а стіни пописані червоною фарбою
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Невідомі розгромили офіс представництва партії Шарія, який розташований на вулиці Лавицького.

Про це пише RegioNews з посиланням на mariupolnews.com.ua.

Як видно на фото і відео, вікна приміщення розбито, уламки скла валяються на тротуарі.

На фасаді будівлі червоною фарбою нанесено напис: "Полювання відкрито".

За попередньою інформацією, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, сьогодні на Чернігівщині машину нардепа від ОПЗЖ Вадима Рабиновича закидали яйцями.

Анатолій Шарій партія Донецька область Маріуполь офіс погром
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