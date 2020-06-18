У Маріуполі розгромили офіс партії Шарія

У приміщенні розбиті вікна, а стіни пописані червоною фарбою

У приміщенні розбиті вікна, а стіни пописані червоною фарбою

Невідомі розгромили офіс представництва партії Шарія, який розташований на вулиці Лавицького.

Про це пише RegioNews з посиланням на mariupolnews.com.ua.

Як видно на фото і відео, вікна приміщення розбито, уламки скла валяються на тротуарі.

На фасаді будівлі червоною фарбою нанесено напис: "Полювання відкрито".

За попередньою інформацією, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, сьогодні на Чернігівщині машину нардепа від ОПЗЖ Вадима Рабиновича закидали яйцями.