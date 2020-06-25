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25 червня 2020, 13:14 5

Побиття члена партії Шарія: порушено кримінальну справу

25 червня 2020, 13:14 5
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Зловмисникам загрожує до 4 років позбавлення волі
Зловмисникам загрожує до 4 років позбавлення волі
Фото: Нацполіція
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Поліція Харкова розслідує обставини нападу на молоду людину. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харкова, передає RegioNews.

Правоохоронці зазначили, що інформація про злочин надійшла 25 червня близько двох годин ночі.

Попередньо, двоє невідомих на вулиці Весніна напали на 28-річного хлопця і завдали йому тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

Постраждалий наразі перебуває у лікарні.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "Хуліганство". Згідно санкції статті такі дії караються позбавленням волі на строк до 4 років. Встановлюються всі обставини події та причетних до цього осіб

Раніше повідомлялося, що проросійський видеоблогер Анатолій Шарій повідомив, що у місті Харків вночі був жорстоко побитий молодий хлопець, активний член партії Шарія. Постраждалий очолював колону під час мітингу партії в столиці.

Харьків поліція партія лікарні правоохоронці
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