На Вінничині прикордонники вилучили незаконного алкоголю на суму понад 2 млн грн

У підпільних цехах виявили десятки тонн алкогольного сурогату

У підпільних цехах виявили десятки тонн алкогольного сурогату

Фото: СБУ

У населених пунктах Могилів-Подільський, Немія та Серебрія під час обшуків у фальшувальників вилучили товару на 2,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

Співробітники Держприкордонслужби виявили 2 підпільних цехи з виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції та 1 підпільний цех з виготовлення мінеральної води.

Правоохоронці вилучили понад 20 тонн спирту та алкогольних напоїв, які зберігалися у спеціальних поліетиленових упаковках, резервуарах та пляшках, а також фарбники, заготівки для розлиття та засоби для брендування сурогату під продукцію відомих світових виробників.

Раніше повідомлялось, що СБУ викрила схему в Податковій, яка завдавала шкоди в 2 млрд гривень щомісяця.