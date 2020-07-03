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03 липня 2020, 10:06 2

На Вінничині прикордонники вилучили незаконного алкоголю на суму понад 2 млн грн

03 липня 2020, 10:06 2
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У підпільних цехах виявили десятки тонн алкогольного сурогату
У підпільних цехах виявили десятки тонн алкогольного сурогату
Фото: СБУ
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У населених пунктах Могилів-Подільський, Немія та Серебрія під час обшуків у фальшувальників вилучили товару на 2,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

Співробітники Держприкордонслужби виявили 2 підпільних цехи з виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції та 1 підпільний цех з виготовлення мінеральної води.

Правоохоронці вилучили понад 20 тонн спирту та алкогольних напоїв, які зберігалися у спеціальних поліетиленових упаковках, резервуарах та пляшках, а також фарбники, заготівки для розлиття та засоби для брендування сурогату під продукцію відомих світових виробників.

Раніше повідомлялось, що СБУ викрила схему в Податковій, яка завдавала шкоди в 2 млрд гривень щомісяця.

прикордонники алкоголь спиртзавод Вінниця підробка
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