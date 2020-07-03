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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
03 июля 2020, 19:04 8

В Виннице голову местной организации "Нацдружин" посадили под домашний арест

03 июля 2020, 19:04 8
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Его обвиняют в избиении сторонника партии Шария
Его обвиняют в избиении сторонника партии Шария
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В Виннице суд избрал меру пресечения для председателя местной организации "Нацдружин" Андрея Вербецкого, которого подозревают в избиении активиста партии Шария.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкого городского суда, передает RegioNews.

Ранее по данному факту было открыто уголовное производство, подозреваемый проведет 60 суток под домашним арестом.

Во время заседания под стенами суда состоялся мирный протест, представители "Нацдружин" требовали освободить Вербецкого от уголовной ответственности.

Они скандировали лозунги и развернули плакат, территорию возле суда охраняли работники полиции.

Напомним, 25 июня в Харькове ночью был жестоко избит молодой парень, активный член партии Шария. Пострадавший возглавлял колонну во время митинга партии в столице. По данному факту возбуждено уголовное дело.

18 июня в Мариуполе разгромили офис партии Шария , а 19 июня в Николаеве "Нацкорпус" принес под офис партии Шария гроб и бутылку пива .

суд Винница нападение Нацкорпус Партия Шария Избиение
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