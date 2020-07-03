Украина не будет возвращаться к строгому карантину - Степанов

Он должен вводиться при 60 больных на 100 тысяч населения

Он должен вводиться при 60 больных на 100 тысяч населения

Фото: flickr

Украина не будет возвращаться к строгому карантину, даже если будет показатель более чем 60 активных больных коронавирусом на 100 тысяч населения.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Ранее такую ​​отметку считали красной линией.

По поводу ограничительных мер, действующих на территории нашей страны, я хочу напомнить: мы находимся в условиях адаптивного карантина, когда в зависимости от эпидситуации в том или ином регионе, принимаются конкретные ограничительные меры или смягчаются ограничительные меры", - сказал министр.

Он добавил, что сейчас Украина находится на уровне 59,7 человек на 100 тысяч населения.

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Напомним, в Украине по состоянию на утро 3 июля было зафиксировано 889 новых случаев коронавирусной болезни.