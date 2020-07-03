Украина не будет возвращаться к строгому карантину - Степанов
Украина не будет возвращаться к строгому карантину, даже если будет показатель более чем 60 активных больных коронавирусом на 100 тысяч населения.
Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.
Ранее такую отметку считали красной линией.
По поводу ограничительных мер, действующих на территории нашей страны, я хочу напомнить: мы находимся в условиях адаптивного карантина, когда в зависимости от эпидситуации в том или ином регионе, принимаются конкретные ограничительные меры или смягчаются ограничительные меры", - сказал министр.
Он добавил, что сейчас Украина находится на уровне 59,7 человек на 100 тысяч населения.
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Напомним, в Украине по состоянию на утро 3 июля было зафиксировано 889 новых случаев коронавирусной болезни.