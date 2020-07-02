Керівнику фірми, яка причетна до зриву поставки апаратів ШВЛ, повідомлено про підозру

Фірму підозрюють у привласненні 10 млн гривень

Фірму підозрюють у привласненні 10 млн гривень

Фото: МВС

Керівнику фірми, яка причетна до зриву поставки апаратів штучної вентиляції легенів для лікарень Київщини, оголошено про підозру.

Про це у Facebook повідомило МВС України, передає RegioNews.

За даними слідства, на закупівлю медичного обладнання було виділено кошти обласного бюджету.

За результатами проведеного конкурсу перемогу одержала "своя" фірма, яка відповідно до наданих документів була офіційним дистриб'ютором в Україні компанії-виробника апаратів штучної вентиляції легенів.

Фірма отримала 10,5 мільйонів гривень за поставку 15 життєво важливих апаратів, однак вони так і не надійшли до медичних закладів регіону.

За фактом розтрати бюджетних коштів, виділених на закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів, було відкрите кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, голова Київської обласної державної адміністрації ініціював розслідування щодо зриву поставки апаратів штучної вентиляції легенів та присвоєння 10 млн гривень.