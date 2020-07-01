На Київщині зірвали поставки ШВЛ: фірму підозрюють у привласненні 10 млн гривень

Апарати повинні були вступити в лікарні до 25 травня

Апарати повинні були вступити в лікарні до 25 травня

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі КОДА.

Повідомляється, що 100% передоплату у розмірі 10,5 млн гривень відправили компанії "Ліртон Груп" ще 28 квітня за 15 апаратів ШВЛ. Договір уклав колишній керівник департаменту охорони здоров'я. Згідно його умов, апарати повинні були надійти в лікарні до 25 травня.

Постачальник свої зобов'язання не виконав і кошти не повернув.

Через зірвані закупівлі медичні заклади Київської області залишилися без необхідного обладнання. Обласна влада була змушена вирішувати проблему із залученням бізнесу і шукати інші канали поставок", - наголошується в повідомленні.

Повідомляється, що 4 травня керівника Департаменту звільнили через невідповідність посаді. Проти нього порушено кримінальне провадження щодо зловживання службовим становищем при здійсненні закупівель медичного обладнання.

Також зазначається, що процесуальні дії з цього приводу вже ведуться.

Нагадаємо, це не перший випадок шахрайства з держзакупівлями апаратів ШВЛ. Раніше в Сумах недоотримали 18 апаратів ШВЛ через зловживання чиновників.