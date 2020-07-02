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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
02 июля 2020, 17:39 2

Руководителю фирмы, имеющей отношение к срыву поставки аппаратов ИВЛ, сообщено о подозрении

02 июля 2020, 17:39 2
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Фирму подозревают в присвоении 10 млн гривен
Фирму подозревают в присвоении 10 млн гривен
Фото: МВД
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Руководителю фирмы, которая имеет отношение к срыву поставки аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц Киевщины, объявлено о подозрении.

Об этом в Facebook сообщило МВД Украины, передает RegioNews.

По данным следствия, на закупку медицинского оборудования были выделены средства областного бюджета.

По результатам проведенного конкурса победу одержала "своя" фирма, которая в соответствии с предоставленными документами была официальным дистрибьютором в Украине компании-производителя аппаратов искусственной вентиляции легких.

Фирма получила 10,5 миллионов гривен за поставку 15 жизненно важных аппаратов, однако они так и не поступили в медицинские учреждения региона.

По факту растраты бюджетных средств, выделенных на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, было открыто уголовное производство", - говорится в сообщении.

Напомним, председатель Киевской областной государственной администрации инициировал расследования относительно срыва поставки аппаратов искусственной вентиляции легких и присвоения 10 млн гривен.

расследование МВД коррупция Киевская область ИВЛ
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