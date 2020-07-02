У резиденції президента Зеленського незаконно проводять весілля
В Івано-Франківській області на території президентської резиденції “Синьогора” можна за гроші провести весільну урочисту церемонію.
Про це йдеться в сюжеті "4 каналу”, передає RegioNews.
На території резиденції за часів експрезидента Віктора Януковича побудували тенісний корт, а вже для президента Зеленського обладнали спортивний майданчик.
Також на території є вертолітний майданчик, мисливські угіддя і лижні траси, Зеленський відпочивав тут на різдвяні свята.
Як з’ясували журналісти, що за невеликі гроші на території президентської закритої резиденції можна провести весільну церемонію, а гостей на закритий об’єкт проведуть, як учасників екскурсії.
Журналісти, посилаючись на слова співробітниці резиденції, зазначають, що за захід з 8 осіб доведеться заплатити 1 тисячу гривень, і плюс по 50 гривень за кожного додаткового гостя.
Ціна оренди приміщення складає 1 тисячу гривень за ніч, меню на святковий стіл обійдеться в мінімум 350 грн на людину. Також на території резиденції є котеджі, оренда яких коштує 2 тисячі грн за добу.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній раді проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.