У резиденції президента Зеленського незаконно проводять весілля

Резиденцією президента керує Державне управління справами

Резиденцією президента керує Державне управління справами

Фото: скріншот відео

В Івано-Франківській області на території президентської резиденції “Синьогора” можна за гроші провести весільну урочисту церемонію.

Про це йдеться в сюжеті "4 каналу”, передає RegioNews.

На території резиденції за часів експрезидента Віктора Януковича побудували тенісний корт, а вже для президента Зеленського обладнали спортивний майданчик.

Також на території є вертолітний майданчик, мисливські угіддя і лижні траси, Зеленський відпочивав тут на різдвяні свята.

Як з’ясували журналісти, що за невеликі гроші на території президентської закритої резиденції можна провести весільну церемонію, а гостей на закритий об’єкт проведуть, як учасників екскурсії.

Журналісти, посилаючись на слова співробітниці резиденції, зазначають, що за захід з 8 осіб доведеться заплатити 1 тисячу гривень, і плюс по 50 гривень за кожного додаткового гостя.

Ціна оренди приміщення складає 1 тисячу гривень за ніч, меню на святковий стіл обійдеться в мінімум 350 грн на людину. Також на території резиденції є котеджі, оренда яких коштує 2 тисячі грн за добу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній раді проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.