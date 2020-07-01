На Київщині затримали банду, яка незаконно збувала зброю
Служба безпеки України блокувала діяльність злочинного угруповання, учасники якого причетні до незаконного збуту зброї та вимагання грошей у мешканців регіону.
Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ СБУ в Києві та Київській області.
До угруповання входили жителі Білої Церкви на чолі з колишнім командиром одного із добровольчих загонів.
Зловмисники спеціалізувалися на продажу вогнепальної зброї та засобів ураження, нелегально вивезених із району проведення операції Об`єднаних сил, а також переробці спортивних пістолетів під бойові для збуту представникам місцевого криміналітету.
Правоохоронці задокументували три факти продажу учасниками угруповання пістолетів "Stalker-917-UK", "Carrera-GT-502", переведених у бойовий стан, а також пістолета "Макарова-ПМ-Р-411" та набоїв до них.
Крім того встановлено, що учасники групи займалися також вимаганням коштів у місцевого населення, зокрема наркозалежних осіб.
Організатору та чотирьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.
Триває слідство. Вирішується питання щодо оголошення про підозри ще двом учасникам групи.
#СБУ на Київщині блокувала діяльність угруповання торгівців зброєю На Київщині Служба безпеки України блокувала...Опубліковано ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Середа, 1 липня 2020 р.
Нагадаємо, 17 червня на Чернігівщині СБУ затримала колишнього військового за продаж 50 гранат