На Київщині затримали банду, яка незаконно збувала зброю

Учасники групи займалися також вимаганням коштів у місцевого населення

Учасники групи займалися також вимаганням коштів у місцевого населення

Служба безпеки України блокувала діяльність злочинного угруповання, учасники якого причетні до незаконного збуту зброї та вимагання грошей у мешканців регіону.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ СБУ в Києві та Київській області.

До угруповання входили жителі Білої Церкви на чолі з колишнім командиром одного із добровольчих загонів.

Зловмисники спеціалізувалися на продажу вогнепальної зброї та засобів ураження, нелегально вивезених із району проведення операції Об`єднаних сил, а також переробці спортивних пістолетів під бойові для збуту представникам місцевого криміналітету.

Правоохоронці задокументували три факти продажу учасниками угруповання пістолетів "Stalker-917-UK", "Carrera-GT-502", переведених у бойовий стан, а також пістолета "Макарова-ПМ-Р-411" та набоїв до них.

Крім того встановлено, що учасники групи займалися також вимаганням коштів у місцевого населення, зокрема наркозалежних осіб.

Організатору та чотирьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.

Триває слідство. Вирішується питання щодо оголошення про підозри ще двом учасникам групи.

Нагадаємо, 17 червня на Чернігівщині СБУ затримала колишнього військового за продаж 50 гранат