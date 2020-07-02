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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
02 липня 2020, 16:10 15

Партія мерів "Пропозиція" планує провести з'їзд 3 липня

02 липня 2020, 16:10 15
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З'їзд партії мерів "Пропозиція" відбудеться 3 липня, він розпочнеться о 12 годині.

Про це повідомляється на сторінці партії у Facebook, передає RegioNews.

Відомо, під час з’їзду партія презентує команду і принципи, з якими піде на місцеві вибори.

У заході візьмуть участь міські голови з різних регіонів України, громадські активісти, профільні експерти, політологи; запрошено центральні та регіональні ЗМІ, представників дипломатичного корпусу", - йдеться в повідомленні.

Засідання з'їзду партії планують транслювати у Facebook та YouTube-каналі партії.

Нагадаємо, партію мерів під назвою "Пропозиція" презентували 19 червня. Запуск "партії мерів" взяв на себе міський голова Дніпра Філатов. Членами партії є також мери Чернівців, Житомира, Миколаєва, Кропивницького, Нової Каховки.

Про бажання йти на вибори від партії мерів заявив перший заступник міського голови Херсона Ігор Козаков. Керівництво партії мерів обиратимуть після місцевих виборів

Місцеві вибори партія мерів Пропозиція З'їзд
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