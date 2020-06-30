Мер Кропивницького Андрій Райкович збирає команду для "Пропозиції”
Шукати команду міський голова збирається серед лідерів ОТГ, а також серед людей, які довгий час супроводжують його у кар’єрі.
Про це Андрій Райкович розповів під час брифінгу, інформує RegioNews з посиланням на Озон.
Зі слів мера Кропивницького головна ідея партії направлена на розділення повноважень держави і повноважень місцевого самоврядування.
Для цього потрібні професіонали своєї справи і лідери територіальних громад, які зможуть надати державі свою "пропозицію” як зробити наші території успішними", – зауважив міський голова.
Також Андрій Райкович сказав, що готовий взяти в команду і людей з інших політичних проєктів, якщо вони виявлять бажання.
ФІнансові внески від бажаючих вступити в партію не потрібні. Поки що "Пропозиція" фінансується з власних заощаджень її членів.
Я і шість моїх колег – самодостатні люди і в багатьох фінансових проєктах ми приймаємо участь. Я маю можливість приймати участь в цьому політичному проєкті. На сьогоднішній день він не вимагає надмірного фінансового ресурсу”, – прокоментував Андрій Райкович.
Нагадаємо, партію мерів під назвою "Пропозиція" презентували 19 червня. Запуск "партії мерів" взяв на себе міський голова Дніпра Філатов. Членами партії є також мери Чернівців, Житомира, Миколаєва, Кропивницького, Нової Каховки.
Про бажання йти на вибори від партії мерів заявив перший заступник міського голови Херсона Ігор Козаков.