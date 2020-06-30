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30 червня 2020, 15:57 4

Мер Кропивницького Андрій Райкович збирає команду для "Пропозиції”

30 червня 2020, 15:57 4
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Міському голові потрібні "професіонали своєї справи і лідери територіальних громад, які зможуть надати державі свою "пропозицію”
Міському голові потрібні "професіонали своєї справи і лідери територіальних громад, які зможуть надати державі свою "пропозицію”
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Шукати команду міський голова збирається серед лідерів ОТГ, а також серед людей, які довгий час супроводжують його у кар’єрі.

Про це Андрій Райкович розповів під час брифінгу, інформує RegioNews з посиланням на Озон.

Зі слів мера Кропивницького головна ідея партії направлена на розділення повноважень держави і повноважень місцевого самоврядування.

Для цього потрібні професіонали своєї справи і лідери територіальних громад, які зможуть надати державі свою "пропозицію” як зробити наші території успішними", – зауважив міський голова.

Також Андрій Райкович сказав, що готовий взяти в команду і людей з інших політичних проєктів, якщо вони виявлять бажання.

ФІнансові внески від бажаючих вступити в партію не потрібні. Поки що "Пропозиція" фінансується з власних заощаджень її членів.

Я і шість моїх колег – самодостатні люди і в багатьох фінансових проєктах ми приймаємо участь. Я маю можливість приймати участь в цьому політичному проєкті. На сьогоднішній день він не вимагає надмірного фінансового ресурсу”, – прокоментував Андрій Райкович.

Нагадаємо, партію мерів під назвою "Пропозиція" презентували 19 червня. Запуск "партії мерів" взяв на себе міський голова Дніпра Філатов. Членами партії є також мери Чернівців, Житомира, Миколаєва, Кропивницького, Нової Каховки.

Про бажання йти на вибори від партії мерів заявив перший заступник міського голови Херсона Ігор Козаков.

Керівництво партії мерів обиратимуть після місцевих виборів

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