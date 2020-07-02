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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
02 июля 2020, 16:10 11

Партия мэров "Пропозиция" планирует провести съезд 3 июля

02 июля 2020, 16:10 11
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Съезд партии мэров "Предложение" состоится 3 июля, он начнется в 12:00.

Об этом сообщается на странице партии у Facebook, передает RegioNews.

Известно, во время съезда партия представляет команду и принципы, с которыми пойдет на местные выборы.

В мероприятии примут участие городские головы из разных регионов Украины, общественные активисты, профильные эксперты, политологи; приглашены центральные и региональные СМИ, представители дипломатического корпуса", - говорится в сообщении.

Заседание съезда партии планируют транслировать в Facebook и YouTube-канале партии.

Напомним, партию мэров под названием "Пропозиция" презентовали 19 июня. Запуск "партии мэров" взял на себя городской голова Днепра Филатов. Членами партии являются также мэры Черновцов, Житомира, Николаева, Кропивницкого, Новой Каховки.

О желании идти на выборы от партии мэров саявив первый заместитель городского головы Херсона Игорь Козаков. Руководство партии мэров будут избирать после местных выборов

Местные выборы партия мэров Пропозиция Съезд
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