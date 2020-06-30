"Слуга народу" ще не визначилася із кандидатом на довиборах у 208 окрузі
Партія "Слуга народу" ще не визначилася, кого буде підтримувати на проміжних виборах в народні депутати у 208-му одномандатному виборчому окрузі.
Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає RegioNews.
Ще партія не визначилася. Такого кандидата висуватиме з'їзд", - сказав Качура.
Він також заявив, що не поділяє позицію ЦВК про проведення проміжних виборів до ВР у 208-му окрузі одночасно з місцевими.
По-моєму, єдиний правильний варіант - проведення виборів у двомісячний термін після ухвалення ЦВК рішення, як зазначено у законі", - сказав нардеп.
Він не виключив, що хтось може оскаржити таке рішення ЦВК у суді.
Цього можливо досягти, лише оскарживши це рішення в суді. Я не виключаю, що таке може статися. Гадаю, є зацікавлені особи, щоб якнайшвидше провести вибори у цьому конкретному окрузі", - додав Качура.
Нагадаємо, у праймеріз "Слуг народу" на кандидата в мери Києва будуть брати участь четверо кандидатів.
Вибори у 208 окрузі призначені на 25 жовтня цього року у зв’язку зі смертю нардепа Валерія Давиденка.
Також, відомо що про свою участь у 208-му окрузі вже заявили лідер Радикальної партії Олег Ляшко, екс-глава Офісу президента Андрій Богдан, колишній нардеп від БПП Олександр Грановський.