"Слуга народу" ще не визначилася із кандидатом на довиборах у 208 окрузі

У партії також вважають, що дату проведення виборів можуть оскаржити в суді

У партії також вважають, що дату проведення виборів можуть оскаржити в суді

Фото: Facebook

Партія "Слуга народу" ще не визначилася, кого буде підтримувати на проміжних виборах в народні депутати у 208-му одномандатному виборчому окрузі.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає RegioNews.

Ще партія не визначилася. Такого кандидата висуватиме з'їзд", - сказав Качура.

Він також заявив, що не поділяє позицію ЦВК про проведення проміжних виборів до ВР у 208-му окрузі одночасно з місцевими.

По-моєму, єдиний правильний варіант - проведення виборів у двомісячний термін після ухвалення ЦВК рішення, як зазначено у законі", - сказав нардеп.

Він не виключив, що хтось може оскаржити таке рішення ЦВК у суді.

Цього можливо досягти, лише оскарживши це рішення в суді. Я не виключаю, що таке може статися. Гадаю, є зацікавлені особи, щоб якнайшвидше провести вибори у цьому конкретному окрузі", - додав Качура.

Нагадаємо, у праймеріз "Слуг народу" на кандидата в мери Києва будуть брати участь четверо кандидатів.

Вибори у 208 окрузі призначені на 25 жовтня цього року у зв’язку зі смертю нардепа Валерія Давиденка.

Також, відомо що про свою участь у 208-му окрузі вже заявили лідер Радикальної партії Олег Ляшко, екс-глава Офісу президента Андрій Богдан, колишній нардеп від БПП Олександр Грановський.