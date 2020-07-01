Вибух у будинку на Позняках: столична влада виплатила кошти 115 постраждалим

Матеріальна допомога спрямована на допомогу у відновленні документів

Матеріальна допомога спрямована на допомогу у відновленні документів

Фото: ДСНС

115 мешканців будинку на вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі Києва, у якому 21 червня стався вибух, отримали матеріальну допомогу.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За словами Кличка, минулого тижня влада ухвалила рішення про виділення постраждалим додаткових готівкових коштів, перш за все для відновлення документів.

Йдеться про суми від 50 до 100 тис. грн., ці кошти вже отримали 115 жителів багатоповерхівки.

За словами мера Києва, без необхідних документів вони не можуть отримати повноцінну компенсацію, для цього була виділена додаткова допомога.

Зараз пакет документів подали 20 сімей, днями їм виплатять кошти", - сказав Кличко.

Він також запевнив, що місто допоможе киянам зробити ремонт в нових квартирах.

Нагадаємо, постраждалі від вибуху на столичних Позняках не можуть потрапити до квартири, які минулого тижня розпорядився видати їм президент Володимир Зеленський.

21 червня стався вибух у багатоповерховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі столиці. Унаслідок вибуху обвалилися перекриття та стіни одного з під’їздів з 4 до 9 поверхів.