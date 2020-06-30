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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
30 червня 2020, 17:38 4

Середня зарплата в Україні за травень виросла на 112 гривень

30 червня 2020, 17:38 4
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Середня номінальна зарплата в Україні в травні 2020 року збільшилася на 1,1% і склала 10 тисяч 542 грн, проти 10 тисяч 430 грн в квітні
Середня номінальна зарплата в Україні в травні 2020 року збільшилася на 1,1% і склала 10 тисяч 542 грн, проти 10 тисяч 430 грн в квітні
Фото: Дебет-Кредит
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Найвища нарахована зарплата в травні була в Києві - 15 тисяч 191 грн, найнижча - у Чернівецькій області - 7 тисяч 921 грн. У більшості областей середня зарплата становить 8-9 тисяч грн.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, пише RegioNews.

Найбільшу зарплату отримують у фінансовій сфері та страхуванні - 18 тисяч 832 грн, найнижчу - у тимчасовому розміщенні та організації харчування - 3 тисячі 851 грн, де за місяць зарплати зросли на 10%.

Нагадаємо, вчора, 28 червня, президент України анонсував підвищення мінімальної заробітної плати в Україні до 5 тисяч гривень ще в цьому році. Підвищення має відбутися з 1 вересня.

зарплати Київ Чернівці финансы статистика
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