Середня зарплата в Україні за травень виросла на 112 гривень
Середня номінальна зарплата в Україні в травні 2020 року збільшилася на 1,1% і склала 10 тисяч 542 грн, проти 10 тисяч 430 грн в квітні
Середня номінальна зарплата в Україні в травні 2020 року збільшилася на 1,1% і склала 10 тисяч 542 грн, проти 10 тисяч 430 грн в квітні
Найвища нарахована зарплата в травні була в Києві - 15 тисяч 191 грн, найнижча - у Чернівецькій області - 7 тисяч 921 грн. У більшості областей середня зарплата становить 8-9 тисяч грн.
Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, пише RegioNews.
Найбільшу зарплату отримують у фінансовій сфері та страхуванні - 18 тисяч 832 грн, найнижчу - у тимчасовому розміщенні та організації харчування - 3 тисячі 851 грн, де за місяць зарплати зросли на 10%.
Нагадаємо, вчора, 28 червня, президент України анонсував підвищення мінімальної заробітної плати в Україні до 5 тисяч гривень ще в цьому році. Підвищення має відбутися з 1 вересня.
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