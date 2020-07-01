У Києві посилюють карантин. Що зміниться

Обмеження торкнуться роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів, а також проведення масових заходів

Обмеження торкнуться роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів, а також проведення масових заходів

Столична влада вирішила посилити карантинні заходи у зв'язку з поширенням коронавіруса в Києві.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал мера Віталія Кличка.

Згідно з постановою уряду, столична влада прийняла рішення про посилення протиепідемічних заходів у Києві", - йдеться в повідомленні.

За словами Кличка, у столиці до 22:00 обмежать час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів.

Також обмежать проведення масових заходів культурного, розважального, спортивного та рекламного характеру - з 22:00.

Мер підкреслив, що ці обмеження вимушені і спрямовані на стримування поширення Covid-19.

І місто буде виконувати таке рішення уряду", - резюмував Кличко.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 44 998 хворих на COVID-19, з них за добу - 664 нових випадків.

Також стало відомо, що Кабмін може ввести додаткові обмеження щодо українських курортів.