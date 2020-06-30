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30 червня 2020, 10:41

Вибух у багатоповерхівці Києва: в квартири, видані президентом, не пускають нових мешканців

30 червня 2020, 10:41
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Потрапити до квартир люди не можуть за відсутністю документів
Потрапити до квартир люди не можуть за відсутністю документів
Фото: з відкритих джерел
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Постраждалі від вибуху на столичних Позняках не можуть потрапити до квартири, які минулого тижня розпорядився видати їм президент Володимир Зеленський.

Про це передає RegioNews з посиланням на 5 канал.

Постраждалим видали сертифікати. На них є тільки фото підпису директора-забудовника, а ще стоїть технічний будівельний номер. Насправді ж він не відповідає номеру будинку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сім'я однієї з мешканок навіть не знала, на якому поверсі квартира. У відділі продажів їм сказали, що у них двокімнатна квартира, а в сертифікаті вказана трикімнатна.

Відомо, що видали квартири в ЖК "Кришталеві фонтани" на вулиці Метрологічна, 42. Всього є чотири черги комплексу, четверту ще добудовують.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський вручив ключі від нових квартир постраждалим в результаті вибуху в багатоповерхівці на Позняках 21 червня.

Київ вибух люди Будинок квартира
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