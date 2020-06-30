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30 червня 2020, 17:00 10

У праймеріз "Слуг народу" на кандидата в мери Києва будуть брати участь четверо – Качура

30 червня 2020, 17:00 10
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За словами нардепа це Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський і сам Олександр Качура
За словами нардепа це Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський і сам Олександр Качура
Фото: Слуга народу
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Найбільш серйозним суперником на майбутніх виборах в мери Києва «Слуги народу» вважають нинішнього міського голову Віталія Кличка

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив нардеп "Слуги народу", заступник голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура, пише RegioNews.

Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський і я. Всередині партії серед депутатів більше інших кандидатів поки не було, наскільки я знаю. Але ми не виключаємо варіант, що може хтось з'явиться в останній момент ззовні", - зазначив Качура.

Свої шанси, як можливого кандидата на посаду мера столиці нардеп оцінює високо, підкресливши, що у нього є підтримка, як у фракції, і в партії.

Качура зазначив, що кандидат у мери ось "Слуги народу" буде визначений через кілька тижнів, і останнє слово - за Володимиром Зеленським, який у своєму рішенні буде спиратися на показники соцдосліджень, а висуне кандидата конференція міської партійної організації після офіційного старту виборчої кампанії.

Раніше Давид Арахамія розповів, коли "Слуга народу" проведе перші праймеріз.

Київ Слуга народа мер праймеріз Кандидат Микола Тищенко Дубінський Олександр
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