У праймеріз "Слуг народу" на кандидата в мери Києва будуть брати участь четверо – Качура

За словами нардепа це Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський і сам Олександр Качура

За словами нардепа це Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський і сам Олександр Качура

Фото: Слуга народу

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив нардеп "Слуги народу", заступник голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура, пише RegioNews.

Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський і я. Всередині партії серед депутатів більше інших кандидатів поки не було, наскільки я знаю. Але ми не виключаємо варіант, що може хтось з'явиться в останній момент ззовні", - зазначив Качура.

Свої шанси, як можливого кандидата на посаду мера столиці нардеп оцінює високо, підкресливши, що у нього є підтримка, як у фракції, і в партії.

Качура зазначив, що кандидат у мери ось "Слуги народу" буде визначений через кілька тижнів, і останнє слово - за Володимиром Зеленським, який у своєму рішенні буде спиратися на показники соцдосліджень, а висуне кандидата конференція міської партійної організації після офіційного старту виборчої кампанії.

Раніше Давид Арахамія розповів, коли "Слуга народу" проведе перші праймеріз.