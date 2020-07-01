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Взрыв в доме на Позняках: столичная власть выплатила средства 115 пострадавшим
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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
01 июля 2020, 16:32 2

Взрыв в доме на Позняках: столичная власть выплатила средства 115 пострадавшим

01 июля 2020, 16:32 2
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Материальная помощь направлена ​​на помощь в восстановлении документов
Материальная помощь направлена ​​на помощь в восстановлении документов
Фото: ГСЧС
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115 жителей дома на ул. Соломии Крушельницкой в ​​Дарницком районе Киева, в котором 21 июня произошел взрыв, получили материальную помощь.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

По словам Кличко, на прошлой неделе власти приняли решение о выделении пострадавшим дополнительных наличных средств, прежде всего для восстановления документов.

Речь идет о суммах от 50 до 100 тыс. грн., эти средства уже получили 115 жителей многоэтажки.

По словам мэра Киева, без необходимых документов они не могут получить полноценную компенсацию, для этого была выделена дополнительная помощь.

Сейчас пакет документов подали 20 семей, на днях им выплатят средства", - сказал Кличко.

Он также заверил, что город поможет киевлянам сделать ремонт в новых квартирах.

Напомним, пострадавшие от взрыва на столичных Позняках не могут попасть в квартиры, которые на прошлой неделе распорядился выдать им президент Владимир Зеленский.

21 июня произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на вул. Соломии Крушельницкой в Дарницком районе столицы. В результате взрыва обрушились перекрытия и стены одного из подъездов с 4 до 9 этажей.

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