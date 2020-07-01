Держаудитслужба проведе позапланову перевірку в Черкаській міській раді

Зміни в план проведення перевірок були внесені 18 червня

Зміни в план проведення перевірок були внесені 18 червня

Фото: chmr.gov.ua

Державна аудиторська служба внесла зміни до плану та включила Черкаську міську раду до списку першочергових позапланових перевірок.

Про це повідомляє пресслужба міської ради, передає RegioNews.

Міську раду про це повідомили в листах від 19 червня.

Вони проходитимуть у сімох департаментах – фінансової політики, житлово-комунального комплексу, освіти та гуманітарної політики, економіки та розвитку, управління справами та юридичного забезпечення, архітектури та містобудування, а ще в департаменті охорони здоров’я та медичних послуг", - йдеться в повідомленні.

У міськраді додали, що для проведення перевірок до Черкас приїхали 20 працівників Держаудитслужби із Києва, Кіровоградської та Полтавської областей.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко в ході зустрічі за участю аудиторів, очільників структурних підрозділів заявив, що буде сприяти проведенню заходів фінансового контролю мерії.

Також в міській раді Черкас повідомили, що наказ про проведення позапланової перевірки було видано Держаудитслужбою 18 червня, ним було включено до Плану проведення заходів державного фінансового контролю на I півріччя 2020 року проведення Державного фінансового аудиту міського бюджету міста Черкаси за період з 01 січня 2017 р. по 30 червня 2020 р.



Підставою проведення аудиту зазначено, що у міській раді значний обсяг фінансових потоків, інших державних ресурсів, що спрямовувалися на виконання бюджетних програм, а також є ймовірність виникнення фінансових порушень, у тому числі внаслідок відсутності внутрішнього контролю.

Нагадаємо, 15 червня у однієї з прибиральниць Черкаської міської ради виявили COVID-19, роботу державного органу переводять на карантинний режим.