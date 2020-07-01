Держаудитслужба проведе позапланову перевірку в Черкаській міській раді
Державна аудиторська служба внесла зміни до плану та включила Черкаську міську раду до списку першочергових позапланових перевірок.
Про це повідомляє пресслужба міської ради, передає RegioNews.
Міську раду про це повідомили в листах від 19 червня.
Вони проходитимуть у сімох департаментах – фінансової політики, житлово-комунального комплексу, освіти та гуманітарної політики, економіки та розвитку, управління справами та юридичного забезпечення, архітектури та містобудування, а ще в департаменті охорони здоров’я та медичних послуг", - йдеться в повідомленні.
У міськраді додали, що для проведення перевірок до Черкас приїхали 20 працівників Держаудитслужби із Києва, Кіровоградської та Полтавської областей.
Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко в ході зустрічі за участю аудиторів, очільників структурних підрозділів заявив, що буде сприяти проведенню заходів фінансового контролю мерії.
Також в міській раді Черкас повідомили, що наказ про проведення позапланової перевірки було видано Держаудитслужбою 18 червня, ним було включено до Плану проведення заходів державного фінансового контролю на I півріччя 2020 року проведення Державного фінансового аудиту міського бюджету міста Черкаси за період з 01 січня 2017 р. по 30 червня 2020 р.
Підставою проведення аудиту зазначено, що у міській раді значний обсяг фінансових потоків, інших державних ресурсів, що спрямовувалися на виконання бюджетних програм, а також є ймовірність виникнення фінансових порушень, у тому числі внаслідок відсутності внутрішнього контролю.
Нагадаємо, 15 червня у однієї з прибиральниць Черкаської міської ради виявили COVID-19, роботу державного органу переводять на карантинний режим.