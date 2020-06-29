У Білій Церкві коронавірус виявили в секретаря міської ради

Василь Савчук раніше обіймав посаду мера міста

Василь Савчук раніше обіймав посаду мера міста

Фото: Facebook

У місті Біла Церква Київської області на COVID-19 захворів секретар міської ради Василь Савчук.

Про це у Faсebook повідомив депутат Київської обласної ради Максим Запаскін, передає RegioNews.

За його словами, секретар Білоцерківської міської ради Василь Савчук здав тест на COVID-19, він виявився позитивним.

Наразі медики здійснюють дезінфекція його помешкання, а також перевіряють усіх контактних осіб чиновника.

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Нагадаємо, 29 червня в Україні 43 628 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.