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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
15 червня 2020, 15:31 8

Черкаська міська рада переходить на карантин, у працівниці виявили COVID-19

15 червня 2020, 15:31 8
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Фото: flickr
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В однієї з прибиральниць Черкаської міської ради виявили COVID-19, роботу державного органу переводять на карантинний режим.

Про це повідомив заступник міського голови Ігор Волошин, передає RegioNews.

За його словами, міська рада повертається до більш посиленого режиму, який діяв до послаблення карантину, зокрема переносяться всі наради.

Ми повертаємося до більш посиленого режиму, який діяв раніше: частіша дезінфекція, масковий режим, контроль відвідувачів. Наради перенесли щонайменше на тиждень", – повідомив Волошин.

Він додав, що було встановлено усіх контактних осіб хворої, у них відібрали зразки для тестування.

Нагадаємо, 15 червня в Україні зафіксовано вже 31 810 випадків коронавірусу, за останню добу - 656 нових випадків.

Черкаси горсовет коронавірус карантин
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