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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
30 червня 2020, 16:25 6

У Кривому Розі під час сесії міської ради помер депутат

30 червня 2020, 16:25 6
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Депутат помер внаслідок зупинки серця
Депутат помер внаслідок зупинки серця
Фото: Facebook
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У Кривому Розі під час пленарного засідання міської ради помер депутат, голова департаменту регулювання містобудування та земельних відносин Олександр Бризецький.

Про це повідомили в Управлінні преси виконкому міськради, передає RegioNews.

Сьогодні, під час сесії міської ради, до кінця виконуючи свої службові обов'язки, від зупинки серця помер керівник департаменту регулювання містобудівної діяльності і земельних відносин виконкому міської ради Олександр Бризецький", - йдеться в повідомленні.

Депутату було 64 роки, половину з них він працював в органах місцевого самоврядування. Його також називали соратником міського голови Кривого Рогу Юрія Вілкула.

Нагадаємо, депутат Миколаївської обласної ради заявив, що його дружина загинула від поранення з травматичної зброї.

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