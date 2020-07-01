09:58  01 июля
В Украине сократилось число новых случаев COVID-19
11:14  01 июля
В Житомире ослабляют карантинные меры: что откроют
08:21  01 июля
Боевики 12 раз срывали "тишину" на Донбассе, есть раненые
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
01 июля 2020, 11:38 5

Госаудитслужба проведет внеплановую проверку в Черкасском городском совете

01 июля 2020, 11:38 5
Читайте також українською мовою
Изменения в план проведения проверок были внесены 18 июня
Изменения в план проведения проверок были внесены 18 июня
Фото: chmr.gov.ua
Читайте також
українською мовою

Государственная аудиторская служба внесла изменения в план и включила Черкасский городской совет в список первоочередных внеплановых проверок.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета, передает RegioNews.

Городской совет об этом сообщили в письмах от 19 июня.

Они будут проходить в семи департаментах - финансовой политики, жилищно-коммунального комплекса, образования и гуманитарной политики, экономики и развития, управления делами и юридического обеспечения, архитектуры и градостроительства, а еще в департаменте здравоохранения и медицинских услуг", - говорится в сообщении.

В горсовете добавили, что для проведения проверок в Черкассы приехали 20 работников Госаудитслужбы из Киева, Кировоградской и Полтавской областей.

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко в ходе встречи с участием аудиторов, руководителей структурных подразделений заявил, что будет способствовать проведению мероприятий финансового контроля мэрии.

Также в городском совете Черкасс сообщили, что приказ о проведении внеплановой проверки был издан Госаудитслужбой 18 июня, им были включены в План проведения мероприятий государственного контроля на I полугодие 2020 года проведения Государственного финансового аудита городского бюджета города Черкассы за период с 1 января 2017 по 30 июня 2020 года.

Основанием проведения аудита отмечено, что в городском совете значительный объем финансовых потоков, других государственных ресурсов, которые направлялись на выполнение бюджетных программ, а также вероятность возникновения финансовых нарушений, в том числе из-за отсутствия внутреннего контроля.

Напомним, 15 июня в одной из уборщиц Черкасского городского совета обнаружили COVID-19, работу государственного органа перевели на карантинный режим.

Черкассы аудит проверки горсовет Анатолий Бондаренко
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Кривом Роге во время сессии городского совета умер депутат
30 июня 2020, 16:25
В Белой Церкви коронавирус обнаружили у секретаря городского совета
29 июня 2020, 14:32
Представители черкасской ячейки "Батькивщины" заявили о давлении на их бизнес со стороны СБУ
25 июня 2020, 16:39
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
КВН, БПП и КОНТРАБАС: факторы победы "Слуги народа" на украинском Западе
Галицкая тройка: на кого ставит "Слуга народа" в самом "незеленом" регионе Украины
Все публикации »
Геннадий Москаль
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »