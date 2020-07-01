Госаудитслужба проведет внеплановую проверку в Черкасском городском совете

Изменения в план проведения проверок были внесены 18 июня

Изменения в план проведения проверок были внесены 18 июня

Фото: chmr.gov.ua

Государственная аудиторская служба внесла изменения в план и включила Черкасский городской совет в список первоочередных внеплановых проверок.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета, передает RegioNews.

Городской совет об этом сообщили в письмах от 19 июня.

Они будут проходить в семи департаментах - финансовой политики, жилищно-коммунального комплекса, образования и гуманитарной политики, экономики и развития, управления делами и юридического обеспечения, архитектуры и градостроительства, а еще в департаменте здравоохранения и медицинских услуг", - говорится в сообщении.

В горсовете добавили, что для проведения проверок в Черкассы приехали 20 работников Госаудитслужбы из Киева, Кировоградской и Полтавской областей.

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко в ходе встречи с участием аудиторов, руководителей структурных подразделений заявил, что будет способствовать проведению мероприятий финансового контроля мэрии.

Также в городском совете Черкасс сообщили, что приказ о проведении внеплановой проверки был издан Госаудитслужбой 18 июня, им были включены в План проведения мероприятий государственного контроля на I полугодие 2020 года проведения Государственного финансового аудита городского бюджета города Черкассы за период с 1 января 2017 по 30 июня 2020 года.



Основанием проведения аудита отмечено, что в городском совете значительный объем финансовых потоков, других государственных ресурсов, которые направлялись на выполнение бюджетных программ, а также вероятность возникновения финансовых нарушений, в том числе из-за отсутствия внутреннего контроля.

Напомним, 15 июня в одной из уборщиц Черкасского городского совета обнаружили COVID-19, работу государственного органа перевели на карантинный режим.