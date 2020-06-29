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Депутат Миколаївської облради заявив про самогубство дружини
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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
29 червня 2020, 12:06 19

Депутат Миколаївської облради заявив про самогубство дружини

29 червня 2020, 12:06 19
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Поліція встановлює обставини її загибелі
Фото: flickr
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Депутат Миколаївської обласної ради заявив, що його дружина загинула від поранення з травматичної зброї.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області у Facebook, передає RegioNews.

29 червня близько десятої години ранку до поліції надійшло повідомлення від 34-річного депутата Миколаївської обласної ради про те, що його дружина з травматичної зброї спричинила собі поранення в голову", - повідомили в поліції.

На місце події виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та керівництво поліції.

33-річна жінка померла на місці події. Її чоловік знаходився у помешканні. Наразі всі обставини та причини події з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що попередньо розпочато розслідування за ч. 1 ст. 115 ККУ (Умисне вбивство).

За даними місцевого видання "Преступности.НЕТ", самогубство вчинила дружина депутата від "Батьківщини" Ігоря Івануни.

Нагадаємо, у Новомосковську Дніпропетровської області від отриманих напередодні важких опіків при вибуху квартири, помер 39-річний депутат міськради Андрій Александрович.

смерть поліція самоубивство Миколаїв депутат Дружина
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