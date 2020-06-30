Боротьба з політпроституцією: фігурантка секс-скандалу в Кабміні створює свою партію
Колишня заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна оголосила про створення своєї партії "Україна проти корупції" і закликала боротися з "політичними проститутами".
Про це вона заявила у відеозверненні, оприлюдненому на її сторінці в Facebook, передає RegioNews.
Я вирішила боротися за правду самостійно, так як на цих ідіотів в штанях точно надії немає. Я створюю свою партію "Україна проти корупції", щоб нарешті розібратися з цими політичними проститутами", - заявила ексзаступник міністра інфраструктури.
Вона додала, що міністр інфраструктури Криклій звільнив її, тому що вона заважала красти на "Укрзалізниці", тому вона хоче "розібратися з усіма політичними корупціонерами та політичними проститутами". Міністр не просто звільнив її, а "облив брудом так, що досі не отямилася".
Клітіна повідомила, що у жінок є більше шансів подолати корупцію, але вони "раді кожному справжньому чоловікові, який вирішив підтримати нас".
Основним напрямком буде очищення України від корупціонерів, політичних проститутов і схем, які душать розвиток економіки і призводять до збіднення українців", - повідомила вона.
За її словами, сама партія планується лівоцентристського характеру із сильним екологічним напрямком. Захист тварин та екологічний напрям очолить член ГО Комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Ірина Ольховська.
Раніше повідомлялося, що колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що буде очолювати виборчий штаб політичної партії "Європейська солідарність".