На Рівненщині депутати просять Зеленського створити п’ятий район

Вони не задоволені проектом нового районування області

Вони не задоволені проектом нового районування області

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Депутати Гощанської районної ради звернуться до президента Зеленського з проханням в рамках реформи децентралізації утворити в області п'ять районів замість запропонованих чотирьох.

Відповідне рішення ухвалили на сесії у п'ятницю, 29 червня, передає RegioNews.

За звернення до президента, а також до Кабміну і Верховної Ради проголосували 28 депутатів.

Вони просять створити єдиний район на базі Гощанського, Корецького та Острозького районів.

Відповідно до наступного етапу формування адміністративно-територіального устрою, на Рівненщині передбачили утворення чотирьох районів.

Нагадаємо, 23 червня у місті Березне Рівненської області сталися сутички біля офісу народного депутата від "Слуги народу" Сергія Литвиненка.