На Рівненщині депутати просять Зеленського створити п’ятий район
Вони не задоволені проектом нового районування області
Вони не задоволені проектом нового районування області
Депутати Гощанської районної ради звернуться до президента Зеленського з проханням в рамках реформи децентралізації утворити в області п'ять районів замість запропонованих чотирьох.
Відповідне рішення ухвалили на сесії у п'ятницю, 29 червня, передає RegioNews.
За звернення до президента, а також до Кабміну і Верховної Ради проголосували 28 депутатів.
Вони просять створити єдиний район на базі Гощанського, Корецького та Острозького районів.
Відповідно до наступного етапу формування адміністративно-територіального устрою, на Рівненщині передбачили утворення чотирьох районів.
Нагадаємо, 23 червня у місті Березне Рівненської області сталися сутички біля офісу народного депутата від "Слуги народу" Сергія Литвиненка.
У Рівненській та Волинській областях відновили рух приміських поїздівВсі новини »
30 червня 2020, 12:10Геополітична змова: Третьякова заявила про замовну кампанію проти неї
30 червня 2020, 11:59У Раді склав присягу ще один народний депутат
30 червня 2020, 11:23
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Галицька трійка: на кого ставить "Слуга народу" у самому "незеленому" регіоні України
Монополія на Тернопільщині: скільки і кому платить єдиний власник автовокзалів регіону