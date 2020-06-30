09:49  30 червня
В Україні добовий показник COVID-19 тримається на високому рівні
12:21  30 червня
"СтопШкарлет": в Харкові мітингували за відставку нового в.о. міністра освіти
13:29  30 червня
Головний податківець Любченко провів через "фірми Єрмака" 15 млрд грн - Гео Лерос
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
30 червня 2020, 14:45 1

На Рівненщині депутати просять Зеленського створити п’ятий район

30 червня 2020, 14:45 1
Читайте также на русском языке
Вони не задоволені проектом нового районування області
Вони не задоволені проектом нового районування області
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Депутати Гощанської районної ради звернуться до президента Зеленського з проханням в рамках реформи децентралізації утворити в області п'ять районів замість запропонованих  чотирьох.

Відповідне рішення ухвалили на сесії у п'ятницю, 29 червня, передає RegioNews.

За звернення до президента, а також до Кабміну і Верховної Ради проголосували 28 депутатів.

Вони просять створити єдиний район на базі Гощанського, Корецького та Острозького районів.

Відповідно до наступного етапу формування адміністративно-територіального устрою, на Рівненщині передбачили утворення чотирьох районів.

Нагадаємо, 23 червня у місті Березне Рівненської області сталися сутички біля офісу народного депутата від "Слуги народу" Сергія Литвиненка.

Рівне Гоща депутат реформа Район Володимир Зеленський
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Рівненській та Волинській областях відновили рух приміських поїздів
30 червня 2020, 12:10
Геополітична змова: Третьякова заявила про замовну кампанію проти неї
30 червня 2020, 11:59
У Раді склав присягу ще один народний депутат
30 червня 2020, 11:23
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Галицька трійка: на кого ставить "Слуга народу" у самому "незеленому" регіоні України
Монополія на Тернопільщині: скільки і кому платить єдиний власник автовокзалів регіону
Всі публікації »
Геннадій Москаль
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »