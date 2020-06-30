В Кривом Роге во время сессии городского совета умер депутат

Депутат скончался в результате остановки сердца

Депутат скончался в результате остановки сердца

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В Кривом Роге во время пленарного заседания городского совета умер депутат, председатель департамента регулирования градостроительства и земельных отношений Александр Бризецький.

Об этом сообщили в Управлении прессы исполкома горсовета, передает RegioNews.

Сегодня, во время сессии городского совета, до конца выполняя свои служебные обязанности, от остановки сердца умер руководитель департамента регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений исполкома городского совета Александр Бризецький", - говорится в сообщении.

Депутату было 64 года, половину из них он работал в органах местного самоуправления. Его также называли соратником городского головы Кривого Рога Юрия Вилкула.

Напомним, депутат Николаевского областного совета заявил, что его жена погибла от ранения из травматического оружия.