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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
30 июня 2020, 16:25 5

В Кривом Роге во время сессии городского совета умер депутат

30 июня 2020, 16:25 5
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Депутат скончался в результате остановки сердца
Депутат скончался в результате остановки сердца
Фото: Facebook
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В Кривом Роге во время пленарного заседания городского совета умер депутат, председатель департамента регулирования градостроительства и земельных отношений Александр Бризецький.

Об этом сообщили в Управлении прессы исполкома горсовета, передает RegioNews.

Сегодня, во время сессии городского совета, до конца выполняя свои служебные обязанности, от остановки сердца умер руководитель департамента регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений исполкома городского совета Александр Бризецький", - говорится в сообщении.

Депутату было 64 года, половину из них он работал в органах местного самоуправления. Его также называли соратником городского головы Кривого Рога Юрия Вилкула.

Напомним, депутат Николаевского областного совета заявил, что его жена погибла от ранения из травматического оружия.

смерть заседание депутат горсовет Кривой Рог
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