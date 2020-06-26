Зеленський ухвалив рішення про звільнення голови Кіровоградської ОДА

Глава держави вважає, що закон один для всіх і винний має бути покараним

Глава держави вважає, що закон один для всіх і винний має бути покараним

Фото: Інсайдер UA

Таким чином президент відреагував на вчорашнє затримання керівника області при передачі «траншу» хабара загальною сумою 1,8 млн грн

Про це пише Regionews з посиланням на пресс-службу Офісу президента. Президент України Володимир Зеленський вважає справедливим затримання голови Кіровоградської ОДА Андрія Балоня. Президент підкреслив, що закон один для всіх. Не буду називати прізвища - є докази того, що там відбуваються, м'яко кажучи, неправильні речі, пов'язані з порушенням закону. Закон один для всіх. Тому відразу отримав інформацію, сказав, що звільню голову ОДА, а правоохоронні органи повинні займатися своєю справою. Чим вони і займалися ... Це справедливо. Немає наші - не наші, є вкрав - сідай, ось і все", - зазначив президент, коментуючи вчорашнє затримання Балоня під час робочої поїздки в Херсонську область. Раніше перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов прокоментував ситуацію із затриманням на хабарі голови Кіровоградської ОДА Андрія Балоня.

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