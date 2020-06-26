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26 червня 2020, 18:48 4

Зеленський ухвалив рішення про звільнення голови Кіровоградської ОДА

26 червня 2020, 18:48 4
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Глава держави вважає, що закон один для всіх і винний має бути покараним
Глава держави вважає, що закон один для всіх і винний має бути покараним
Фото: Інсайдер UA
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Таким чином президент відреагував на вчорашнє затримання керівника області при передачі «траншу» хабара загальною сумою 1,8 млн грн

Про це пише Regionews з посиланням на пресс-службу Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський вважає справедливим затримання голови Кіровоградської ОДА Андрія Балоня. Президент підкреслив, що закон один для всіх.

Не буду називати прізвища - є докази того, що там відбуваються, м'яко кажучи, неправильні речі, пов'язані з порушенням закону. Закон один для всіх. Тому відразу отримав інформацію, сказав, що звільню голову ОДА, а правоохоронні органи повинні займатися своєю справою. Чим вони і займалися ... Це справедливо. Немає наші - не наші, є вкрав - сідай, ось і все", - зазначив президент, коментуючи вчорашнє затримання Балоня під час робочої поїздки в Херсонську область.

Раніше перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов прокоментував ситуацію із затриманням на хабарі голови Кіровоградської ОДА Андрія Балоня.

хабар Володимир Зеленський звільнення затримання Балонь Андрій президент ОДА Кіровоградська область голова
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