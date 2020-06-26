Справа Балоня: правоохоронці готують підозру начальнику Держпродспоживслужби Херсонщини

Відомо, що син Сергія Шевченка працює керівником патронатної служби Кіровоградської облдержадміністрації.

Відомо, що син Сергія Шевченка працює керівником патронатної служби Кіровоградської облдержадміністрації.

Фото: Мій Херсон

Син керівника Держпродспоживслужби Херсонщини Сергія Шевченка був посередником при отриманні головою Кіровоградської ОДА другого «траншу» хабара, загальна сума якого становить 1,8 млн грн.

Про це стало відомо журналістам видання "Мій Херсон" з власних джерел, пише RegioNews.

Як відомо, до призначення головою Кіровоградської ОДА, Балонь був заступником голови саме Херсонської облдержадміністрації.

За словами джерел, Андрія Балоня та Сергія Шевченка повʼязують не лише дружні стосунки, а й корупційні схеми на Херсонщині.

Зокрема, екс-заступник голови Херсонської ОДА отримував від Сергія Шевченка кошти від незаконної діяльності відомства, яке очолює останній, та тиску на місцевих підприємців від Держпродспоживслужби.

Коли саме буде оголошена підозра чиновнику, поки невідомо.

Раніше перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов прокоментував ситуацію із затриманням на хабарі голови Кіровоградської ОДА Андрія Балоня.