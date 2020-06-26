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26 июня 2020, 18:48 6

Зеленский принял решение об увольнении главы Кировоградской ОГА

26 июня 2020, 18:48 6
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Глава государства считает, что закон один для всех и виновный должен нести наказание
Глава государства считает, что закон один для всех и виновный должен нести наказание
Фото: Инсайдер UA
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Таким образом президент отреагировал на вчерашнее задержание руководителя области при передаче «транша» взятки общей суммой 1,8 млн грн

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский считает справедливым задержание главы Кировоградской ОГА Андрея Балоня. Президент подчеркнул, что закон один для всех.

Не буду называть все фамилии - есть доказательства того, что там происходят, мягко говоря, неправильные вещи, связанные с нарушением закона. Закон один для всех. Поэтому сразу как получил информацию, сказал, что уволю главу ОГА, а правоохранительные органы должны заниматься своим делом. Чем они и занимались … Это справедливо. Нет наши - не наши, есть украл - садись, вот и все", - отметил президент, комментируя вчерашнее задержание Балоня во время рабочей поездки в Херсонскую область.

Ранее первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов прокомментировал ситуацию с задержанием на взятке главы Кировоградской ОГА Андрея Балоня.

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