Зеленский принял решение об увольнении главы Кировоградской ОГА

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский считает справедливым задержание главы Кировоградской ОГА Андрея Балоня. Президент подчеркнул, что закон один для всех.

Не буду называть все фамилии - есть доказательства того, что там происходят, мягко говоря, неправильные вещи, связанные с нарушением закона. Закон один для всех. Поэтому сразу как получил информацию, сказал, что уволю главу ОГА, а правоохранительные органы должны заниматься своим делом. Чем они и занимались … Это справедливо. Нет наши - не наши, есть украл - садись, вот и все", - отметил президент, комментируя вчерашнее задержание Балоня во время рабочей поездки в Херсонскую область.