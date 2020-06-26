Зеленский принял решение об увольнении главы Кировоградской ОГА
Таким образом президент отреагировал на вчерашнее задержание руководителя области при передаче «транша» взятки общей суммой 1,8 млн грн
Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Президент Украины Владимир Зеленский считает справедливым задержание главы Кировоградской ОГА Андрея Балоня. Президент подчеркнул, что закон один для всех.
Не буду называть все фамилии - есть доказательства того, что там происходят, мягко говоря, неправильные вещи, связанные с нарушением закона. Закон один для всех. Поэтому сразу как получил информацию, сказал, что уволю главу ОГА, а правоохранительные органы должны заниматься своим делом. Чем они и занимались … Это справедливо. Нет наши - не наши, есть украл - садись, вот и все", - отметил президент, комментируя вчерашнее задержание Балоня во время рабочей поездки в Херсонскую область.
Ранее первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов прокомментировал ситуацию с задержанием на взятке главы Кировоградской ОГА Андрея Балоня.