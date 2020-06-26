"Поблажок не буде": Трофімов прокоментував ситуацію з арештом голови Кіровоградської ОДА

Посадки чекають усіх корупціонерів

Посадки чекають усіх корупціонерів

Фото: УП

Перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов прокоментував ситуацію із затриманням на хабарі голови Кіровоградської ОДА Андрія Балоня. За його словами, перезавантаження, яке стало можливим при президенті Володимирі Зеленському, дало шанс на реальне оновлення влади.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал Трофімова.

Не хочу давати оцінок ситуації з головою Кіровоградської облдержадміністрації. Це зроблять компетентні органи і суд. Хочу лише сказати, що влада зацікавлена у незалежному розслідуванні. Поблажок не буде. І це повинні зрозуміти всі, в тому числі і голови ОДА: порушуєш - відповіси за законом. Всі все бачать!", - зазначив він.

Сергій Трофімов вважає, що всі рівні перед законом і винятків не буде: "краще навіть не намагатися грати в такі ігри за спиною Президента".

За словами заступника голови ОП, висновки повинні зробити і українці, адже посадки чекають не тільки злодійкуватих попередників, але і нинішніх чиновників, які на публіку демонструють новий підхід, а продовжують жити по-старому.

В цьому ми відрізняємося від попередньої влади. Недоторканних немає і не буде", - підкреслив Трофімов.

Раніше повідомлялося, що детективи НАБУ в четвер, 25 червня, затримали голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня. За даними НАБУ він повинен був отримати від регіонального відділення одного з органів державної влади в області в цілому 1,8 млн грн неправомірної вигоди.