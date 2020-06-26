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26 червня 2020, 18:18 15

Херсонські ЗМІ публікують порожні сторінки про візит Зеленського в область

26 червня 2020, 18:18 15
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Ініціатором такого флешмобу став головний редактор видання "МІСТ" Сергій Нікітенко
Ініціатором такого флешмобу став головний редактор видання "МІСТ" Сергій Нікітенко
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Журналісти "збунтувалися" через відмову в акредитації на зустріч з президентом

Про це пише RegioNews.

Зазначимо, що флешмоб почався через те, що висвітлювати візит Зеленського дозволили лише лояльним до нього ЗМІ.

За даними видання "Перший Регіональний", запрошення вони отримували персонально від начальниці управління інформаційної політики облдержадміністрації Наталії Дзюби.

Ідею бойкоту і порожніх аркушів висловив головний редактор видання "МІСТ" Сергій Нікітенко, який є близьким другом загиблої активістки Катерини Гандзюк.

Порожню опублікувало новину і херсонське видання "ПІК", а також ряд журналістів на своїх сторінках в Facebook.

Нагадаємо, сьогодні також стало відомо. що на Прикарпатті шукали взуття для президента, щоб він міг оглянути підтоплені села

Володимир Зеленський президент журналісти Херсон ЗМІ соцмережі візит флешмоб
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