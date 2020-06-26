До музею Гончара знову прийшли з ДБР

Також в музей прибув експерт, який має оцінити вартість картин

Також в музей прибув експерт, який має оцінити вартість картин

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) знову прийшли до музею Івана Гончара, де сьогодні після карантину відкрилася виставка картин з галереї п`ятого президента України Петра Порошенка, які проходять у справі щодо незаконного перевезення через кордон.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Pavlovsky News.

За інформацією видання, правоохоронці перебувають всередині будівлі, де проводять слідчі дії. Також туди прибув експерт, який має оцінити вартість картин.

В Музей Гончара, где должна пройти выставка картин из галереи Порошенко, проходящих по делу о незаконном перевозе через границу, пришли представители ГБР. Эксклюзив - https://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjBFfYHcsecJQ Сейчас они находятся внутри, идут следственные действия. Прибыл эксперт, который должен будет оценить стоимость картин. Как сообщает наш журналист, на месте уже присутствует группа поддержки Петра Алексеевича. Экс-президент сам в соцсети анонсировал выставку полотен. Организацию мероприятия он объяснил снятием ограничений из-за карантина. Опубліковано Pavlovsky News Пʼятниця, 26 червня 2020 р.

Тим часом біля музею вже зібралася група підтримки п'ятого президента України, який у соцмережі анонсував виставку полотен та інсталяцію, присвячену "безглуздим діям влади". Її відкриття він пояснив зняттям обмежень через карантин.

Нинішня влада спромоглася лише на один "позитив": своїми безглуздими та незаконними діями зробила рекламу Музей Івана... Опубліковано Петром Порошенком Пʼятниця, 26 червня 2020 р.

Нагадаємо, 4 червня, Печерський райсуд Києва прийняв рішення про примусовий привід Петра Порошенка для допиту в якості свідка в кримінальному провадженні, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей.

Перед тим, 26 травня п'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко з дружиною Мариною відкрив у музеї Івана Гончара виставку картин художників з українськими коренями з власної родинної колекції. Також Петро Порошенко іронічно подякував керівників правоохоронних органів за "прискорення" відкриття виставки.

В той же день Порошенко повинен був прийти на допит в ГБР у справі контрабанди картин, але, за словами адвоката Ігоря Голованя, ні сам Порошенко, ні його дружина повісток не отримували.

Після відкриття виставки приїхали співробітники ДБР і виламали двері в музей, застосувавши силу до журналістів та народних депутатів. Силовики штурмували будівлю музею, не надавши жодних дозвільних документів.

Директор музею Гончара звернувся в поліцію з приводу неправомірних дій працівників ДБР.