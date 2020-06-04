Суд дозволив примусово привести Порошенка на допит

Порошенка хочуть допитати як свідка у справі про 43 картини, виставлені в музеї Гончара

Фото: Петро Порошенко Facebook

Порошенка хочуть допитати як свідка у справі про 43 картини, виставлені в музеї Гончара

Сьогодні, 4 червня, Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про примусовий привід Петра Порошенка для допиту як свідка у кримінальному провадженні, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей.

Про це повідомляється на сайті ДБР, пише Regionews.

Допит має відбутися об 11:00 10 червня у приміщенні ДБР.

На той же день і час Порошенка викликають на допит у ДБР у ще одному провадженні, в якому "досліджуються обставини законності зняття інформації під час проведення міжнародних перемовин за участі Президента України та високопосадовців іноземних держав".

Нагадаємо, Петра Порошенка вже викликали до ДБР відразу на два допити: по справі про переміщення через митний кордон 43 картин, другий стосується плівок Деркача. Але Порошенко на допити не прийшов.

Як відомо, 26 травня п'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко з дружиною Мариною відкрив у музеї Івана Гончара виставку картин художників з українськими коренями з власної родинної колекції. Також Петро Порошенко іронічно подякував керівників правоохоронних органів за "прискорення" відкриття виставки.

В той же день Порошенко повинен був прийти на допит до ДБР у справі контрабанди картин, але, за словами адвоката Ігоря Голованя, ні сам Порошенко, ні його дружина повісток не отримували.

Після відкриття виставки приїхали співробітники ДБР і виламали двері в музей, застосувавши силу до журналістів та народних депутатів. Силовики штурмували будівлю музею, не надавши жодних дозвільних документів.

Директор музею Гончара звернувся в поліцію з приводу неправомірних дій працівників ДБР.