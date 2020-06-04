09:41  04 червня
Коронавірус в Україні: за добу зафіксували новий антирекорд за кількістю хворих
12:17  04 червня
Рада призначила Олександра Ткаченка новим міністром культури і інформполітики
14:40  04 червня
Поліція прийшла з обшуком в університет Шевченка: підозрюють корупцію
UA | RU
UA | RU
04 червня 2020, 16:03 6

Суд дозволив примусово привести Порошенка на допит

Читайте также
на русском языке
04 червня 2020, 16:03 6
Читайте также на русском языке
Порошенка хочуть допитати як свідка у справі про 43 картини, виставлені в музеї Гончара
Фото: Петро Порошенко Facebook
Порошенка хочуть допитати як свідка у справі про 43 картини, виставлені в музеї Гончара

Сьогодні, 4 червня, Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про примусовий привід Петра Порошенка для допиту як свідка у кримінальному провадженні, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей.

Про це повідомляється на сайті ДБР, пише Regionews.

Допит має відбутися об 11:00 10 червня у приміщенні ДБР.

На той же день і час Порошенка викликають на допит у ДБР у ще одному провадженні, в якому "досліджуються обставини законності зняття інформації під час проведення міжнародних перемовин за участі Президента України та високопосадовців іноземних держав".

Нагадаємо, Петра Порошенка вже викликали до ДБР відразу на два допити: по справі про переміщення через митний кордон 43 картин, другий стосується плівок Деркача. Але Порошенко на допити не прийшов.

Як відомо, 26 травня п'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко з дружиною Мариною відкрив у музеї Івана Гончара виставку картин художників з українськими коренями з власної родинної колекції. Також Петро Порошенко іронічно подякував керівників правоохоронних органів за "прискорення" відкриття виставки.

В той же день Порошенко повинен був прийти на допит до ДБР у справі контрабанди картин, але, за словами адвоката Ігоря Голованя, ні сам Порошенко, ні його дружина повісток не отримували.

Після відкриття виставки приїхали співробітники ДБР і виламали двері в музей, застосувавши силу до журналістів та народних депутатів. Силовики штурмували будівлю музею, не надавши жодних дозвільних документів.

Директор музею Гончара звернувся в поліцію з приводу неправомірних дій працівників ДБР.

Суд відправив під арешт колекцію картин Порошенка


Петро Порошенко ДБР кримінальна справа кримінальна справа картини плівки Деркача допит
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Запорізькій ОДА проводять обшуки у справі про привласнення бюджетних коштів
04 червня 2020, 15:23
На Донеччині затримали бойовика і вилучили арсенал зброї
04 червня 2020, 13:02
Порошенкові рекомендують балотуватися в мери Києва
04 червня 2020, 10:35
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
03 червня 2020, 21:59
Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
28 травня 2020, 13:15
Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
01 червня 2020, 13:00
Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
28 травня 2020, 17:00
Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
29 травня 2020, 13:00
"Смотрящий" Києва: нардеп розповів, хто стоїть за мільярдними оборудками у столиці і при чому тут Єрмак
03 червня 2020, 12:32
Останні Популярні
Ігор Гришачов
Іван Галунга
Юрій Бутусов
Всі блоги »
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
04 червня 2020, 13:00
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
03 червня 2020, 15:00
Всі публікації »
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Всі відео »
Лисенко Олександр
Міський голова Сум
Надал Сергій
Міський голова Тернополя
Буряк Володимир
Міський голова Запоріжжя
Всі досьє »