В музей Гончара снова пришли из ГБР

Также в музей прибыл эксперт, который должен оценить стоимость картин

Также в музей прибыл эксперт, который должен оценить стоимость картин

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) снова пришли в музей Ивана Гончара, где сегодня после карантина открылась выставка картин из галереи пятого президента Украины Петра Порошенко, которые проходят по делу о незаконной перевозке через границу.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Pavlovsky News.

По информации издания, правоохранители находятся внутри здания, где проводят следственные действия. Также туда прибыл эксперт, который должен оценить стоимость картин.

В Музей Гончара, где должна пройти выставка картин из галереи Порошенко, проходящих по делу о незаконном перевозе через границу, пришли представители ГБР. Эксклюзив - https://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjBFfYHcsecJQ Сейчас они находятся внутри, идут следственные действия. Прибыл эксперт, который должен будет оценить стоимость картин. Как сообщает наш журналист, на месте уже присутствует группа поддержки Петра Алексеевича. Экс-президент сам в соцсети анонсировал выставку полотен. Организацию мероприятия он объяснил снятием ограничений из-за карантина. Опубліковано Pavlovsky News Пʼятниця, 26 червня 2020 р.

Тем временем возле музея уже собралась группа поддержки пятого президента Украины, который в соцсети анонсировал выставку полотен и инсталляцию, посвященную "бессмысленным действиям власти". Ее открытие он объяснил снятием ограничений через карантин.

Нынешняя власть смогла лишь на один "позитив": своими нелепыми и незаконными действиями сделала рекламу Музей Ивана... Опубликовано Петром Порошенко Пятница, 26 июня 2020 года.

Напомним, 4 июня, Печерский райсуд Киева принял решение о принудительном приводе Петра Порошенко для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей.

Перед тем, 26 мая пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко с женой Мариной открыл в музее Ивана Гончара выставку картин художников с украинскими корнями из собственной семейной коллекции. Также Петр Порошенко иронично поблагодарил руководителей правоохранительных органов за "ускорение" открытие выставки.

В тот же день Порошенко должен был прийти на допрос в ГБР в деле контрабанды картин, но, по словам адвоката Игоря Голованя, ни сам Порошенко, ни его жена повесток не получали.

После открытия выставки приехали сотрудники ГБР и выломали дверь в музей, применив силу к журналистам и народным депутатам. Силовики штурмовали здание музея, не предоставив никаких разрешительных документов.

Директор музея Гончара обратился в полицию по поводу неправомерных действий сотрудников ГБР.