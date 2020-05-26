ДБР взяло штурмом музей Гончара, де Порошенко відкрив виставку картин (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Спецназ Державного бюро розслідувань приїхав в музей Івана Гончара, де була відкрита виставка картин з приватної колекції Петра і Марини Порошенко

Фото: Петро Порошенко в Facebook

Спецназ Державного бюро розслідувань приїхав в музей Івана Гончара, де була відкрита виставка картин з приватної колекції Петра і Марини Порошенко

Слідчий ДБР попросив директора музею імені Гончара відкрити кімнату де знаходяться картини, які належать п'ятому президенту України Петру Порошенку і проходять по кримінальній справі. Директор музею відмовився, після цього спецназ ДБР почав зламувати двері. Кажуть, що є постраждалі.

Про це в ефірі "Прямого" розповів блогер, громадський активіст, ветеран АТО Олександр Погребиський.

Сьогодні відбулися справжні "маски-шоу" часів Януковича у музею, яке по суті зробили співробітники ДБР. Спочатку слідчі зайшли в галерею і почали її оглядати, і коли адвокат Головань (адвокат Петра Порошенка - ред.) почав їх питати, що вони тут роблять і з яким процесуальним дією вони тут знаходяться, вони замовкли і не змогли відповісти на питання. Він показав їм свої документи адвоката, вони втекли в машину, потім вони повернулися разом зі спецназом в масках, в дорогий спеціальному одязі. Забігли з цим спецназом в адміністрацію музею імені Гончара. Заблокували вхід в кабінет директора і не дозволили ні журналістам, ні народним депутатам пройти в кабінет і дізнатися, що відбувається", - розповів Погребиський.

З'явилися люди, які назвали себе співробітниками ДБР, підняли шум, намагалися якось вкинути якісь повістки. Але як тільки ми почали детально розбиратися хто вони, які в них посади, запропонували їм не махати посвідченнями перед нами, а надати нам можливість акуратно записати дані їх посвідчень, не тільки їх імена, але і посади, і дату видачі, і так далі - вони відразу ж почали поспішати і покинули приміщення для виставки", - розповів адвокат Порошенко Ігор Головань.

"Є відео як вони покидали його, як ми намагалися їх переслідувати щоб все ж поговорити. Потім вони повернулися вже з підкріпленням - хлопчиками в масках, бронежилетах з написами ДБР, які завжди були мовчазні", - додав Головань.

За словами адвоката, абсолютно невідомо для чого вони сюди прибули, абсолютно невідомо, що вони тут робили в приміщенні музею, в офісах керівництва.

Адвокат розповів, що бачив мінімум трьох у масках зі зброєю.

"Може їх було четверо, прохід мені загороджували троє і один сказав, що він слідчий і двоє сказали, що вони оперативні працівники. Тобто на політичні переслідування сил, засобів і ресурсів Державне бюро розслідувань не шкодує", - зазначив він.

Як відомо, сьогодні Петро Порошенко відкрив у Музеї Гончара виставку 43 картин із сімейної колекції, через які його викликали в ГБР на допит у справі нібито контрабанди цих картин. Там же в музеї під склом лежать всі документи, що підтверджують законність ввезення полотен на територію України і сплату всіх необхідних зборів.

Адвокат Ігор Головань утверджает, що ні Петро, ні Марина Порошенко повістки на допит в ГБР не отримували.

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Під час відкриття Петро Порошенко іронічно подякував керівників правоохоронних органів.

Хотів би висловити слова подяки і тим, без кого прискорення цієї виставки не було б можливим. В першу чергу це фактичному керівнику ДБР, адвокату Януковича Бабикову, куратору правоохоронних органів в Офісі Президента адвокату Єфремова Смирнову, всієї потужній команді ГПУ на чолі з керівником Офісу Генпрокурором Венедиктової. Особливі слова подяки хочеться висловити Військовій прокуратурі, так як тільки вони наважилися підписати внесення відверто брехливої інформації до Єдиного реєстру розслідувань", - зазначив Порошенко.

Сьогодні у Музеї Івана Гончара відкривається виставка художніх робіт із колекції Петра і Маріні Порошенків. Після завершення карантину десятки тисяч шанувальників мистецтва матимуть можливість ознайомитися із найкращими зразками світового мистецтва із нашої колекції, яку ми дбайливо збирали. Це було задовго до війни, ми хотіли повернути Україні й українському народові ті, що українцям належить по праву. Вдячний Марині за ідею та чудовому музею Гончара, який прийняв колекцію. Також вдячний тим, хто прискорив відкриття цієї виставки: фактичному керівникові ДБР адвокату Януковича пану Бабікову, куратору правоохоронних органів в Офісі президента адвоката пана Єфремова Смирнову, усій потужній команді Генеральної прокуратури України на чолі із Генеральним прокурором пані Венедіктовою. Особливі слова подяки Військовій прокуратурі, бо лише вони наважилися внести відверто брехливу інформацію до єдиного реєстру розслідувань, департаменту ДБР із розслідування злочинів серед військовослужбовців, які це підписали. На цій виставці для відвідувачів найважливішим будуть картини, а для перелічених мною встанов — документи, де містяться оригінали митних декларацій 43 картин, їх перелік і платіжні доручення на оплату, які булі зроблені із мого особистого рахунку після сплати усіх податків державі. Так само і в митному оформленні усе було зроблено у чіткій відповідності до законодавства. Хочу вибачитися за те, що ми розчарували тих, хто намагався склепати чергову кримінальну справу. Порушивши кільканадцять кримінальних справ, які стосуються годині мого перебування на посаді президента України, за більш ніж рік роботи, їм нічого не вдалося знайті. Сьогодні вони пішли далі, намагаючись знайте щось проти мене десятирічної, тринадцятирічної, двадцятирічної давності. Сьогодні і ця спроба зазнала поразки. Картини ввезені законно. І я не зобов'язання язаний зберігати оригінали декларацій, хоча смороду булі: для цього достатня було подивитися в базу даних митної служби і не намагатися оббрехати у своїх відосиках лідера опозиції. Замість цього вдалося лише облити брудом самі правоохоронні органи. Запрошую відвідати виставку усіх, кому це цікаво, можливо, Офіс Президента, заступників правоохоронних органів. Але передусім я хочу, щоб українці мали доступ до найкращих зразків світового мистецтва. Опубліковано Петром Порошенком Вівторок, 26 травня 2020 р.

На виставці представлені картини художників з українськими коренями з сімейної колекції Порошенко. Він також зазначив, що в експозиції - роботи художників, які були пов'язані з Україною, любили її, працювали тут, а їх твори мають велике значення для всіх, хто поважає справжнє мистецтво.

"Тут ви зможете побачити і роботи Айвазовського, сім'я якого - з Галичини, який сформувався як художник у Феодосії в Криму. Крим - це Україна. Ми бачимо роботи Лагоріо - одного з кращих учнів Айвазовського. Значною мірою представлений Вільгельм Котарбінський - поляк з походження, більшу частину свого життя провів у Києві та брав участь у розписах Володимирського собору. Тропінін і його портети, які мають відношення до Вінницької області, в Могилів-Подільському. Хмелюк, який також має відношення до Вінницької області. Ілля Рєпін, який народився у Чугуєві і є класичним художником, який малював у тому числі і козацький побут", - розповів Порошенко.

Петро Порошенко зазначив, що картини були куплені і ввезені в Україну задовго до його президентської каденції - ще в 2012 році.