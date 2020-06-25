На Івано-Франківщині викрили міжрегіональне наркоугруповання

Злочинці постачали екстазі до західних областей України

Злочинці постачали екстазі до західних областей України

За один «виробничий» цикл фігуранти виготовляли екстазі і амфетамін на понад мільйон гривень.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

За даними слідства, наркобізнес організували двоє місцевих жителів. Лабораторію для виготовлення психотропних речовин вони облаштували в орендованому будинку на території дачного масиву в Жовківському районі Львівської області. Періодичність "виробництва" залежала від попиту і становила кілька разів на місяць.

Для реалізації готової продукції на території західних регіонів України зловмисники залучили ще двох жителів Прикарпаття і трьох мешканців Львова. Дилери збували товар під час особистих зустрічей з клієнтами, а також через сервіси поштового зв’язку.

Під час спецоперації правоохоронці затримали двох наркокур’єрів відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України під час продажу чергової партії психотропів.

У ході 20 обшуків за місцем "виробництва" і проживання фігурантів у Львівській та Івано-Франківській областях вилучено понад 800 піґулок екстазі, марки "ЛСД", майже 200 грамів амфетаміну, півкілограма грибів з вмістом психоактивної речовини псилоцибін і майже півкілограма канабісу. Також виявлено лабораторне обладнання для виготовлення психотропів, чорнові записи і понад 20 тисяч грн, одержаних злочинним шляхом.

Організаторам наркоугруповання повідомлено про підозри за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших учасників групи.

Нагадаємо, 19 червня СБУ "перехопили" масштабну партію наркотиків поблизу російського кордону