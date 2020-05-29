Суд відправив під арешт колекцію картин Порошенка

Слідчі ДБР прийшли в музей з рішенням суду

Фото: Петро Порошенко в Facebook

Слідчі ДБР прийшли в музей з рішенням суду

У Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара", в якому виставлена колекція картин п'ятого президента України Петра Порошенка, прийшли представники Державного бюро розслідувань, щоб заарештувати картини.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу музею.

"Співробітники ДБР з'явилися близько 13:30. Один з них показав своє посвідчення директору музею Петру Івановичу Гончару і представився слідчим. Він надав рішення Печерського районного суду про арешт майна, власне приватної колекції картин родини Порошенко. І попросив написати від руки розписку про отримання цієї постанови і про кримінальну відповідальність за незаконні дії з цією колекцією", - йдеться в повідомленні.

У музеї також відзначають, що слідчий не повідомив, які саме дії класифікуються як незаконні, а порадив всі питання надсилати в письмовому вигляді в ДБР. Також не дали сфотографувати або зробити копію розписки.

Раніше Петра Порошенка викликали в ГБР відразу на два допиту: по справі про переміщення через митний кордон 43 картин, другий стосується плівок Деркача.

Нагадаємо, 26 травня п'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко з дружиною Мариною відкрив у музеї Івана Гончара виставку картин художників з українськими коренями з власної родинної колекції. Також Петро Порошенко іронічно подякував керівників правоохоронних органів за "прискорення" відкриття виставки.

В той же день Порошенко повинен був прийти на допит в ГБР у справі контрабанди картин, але, за словами адвоката Ігоря Голованя, ні сам Порошенко, ні його дружина повісток не отримували.

Після відкриття виставки приїхали співробітники ДБР і виламали двері в музей, застосувавши силу до журналістів та народних депутатів. Силовики штурмували будівлю музею, не надавши жодних дозвільних документів.

Директор музею Гончара звернувся в поліцію з приводу неправомірних дій працівників ДБР.