Суд відправив під арешт колекцію картин Порошенка
У Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара", в якому виставлена колекція картин п'ятого президента України Петра Порошенка, прийшли представники Державного бюро розслідувань, щоб заарештувати картини.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу музею.
"Співробітники ДБР з'явилися близько 13:30. Один з них показав своє посвідчення директору музею Петру Івановичу Гончару і представився слідчим. Він надав рішення Печерського районного суду про арешт майна, власне приватної колекції картин родини Порошенко. І попросив написати від руки розписку про отримання цієї постанови і про кримінальну відповідальність за незаконні дії з цією колекцією", - йдеться в повідомленні.
У музеї також відзначають, що слідчий не повідомив, які саме дії класифікуються як незаконні, а порадив всі питання надсилати в письмовому вигляді в ДБР. Також не дали сфотографувати або зробити копію розписки.
Раніше Петра Порошенка викликали в ГБР відразу на два допиту: по справі про переміщення через митний кордон 43 картин, другий стосується плівок Деркача.
Нагадаємо, 26 травня п'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко з дружиною Мариною відкрив у музеї Івана Гончара виставку картин художників з українськими коренями з власної родинної колекції. Також Петро Порошенко іронічно подякував керівників правоохоронних органів за "прискорення" відкриття виставки.
В той же день Порошенко повинен був прийти на допит в ГБР у справі контрабанди картин, але, за словами адвоката Ігоря Голованя, ні сам Порошенко, ні його дружина повісток не отримували.
Після відкриття виставки приїхали співробітники ДБР і виламали двері в музей, застосувавши силу до журналістів та народних депутатів. Силовики штурмували будівлю музею, не надавши жодних дозвільних документів.
Директор музею Гончара звернувся в поліцію з приводу неправомірних дій працівників ДБР.
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