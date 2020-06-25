Назначение Шкарлета: из министерства образования ушел заместитель

Егор Стадный написал заявление на увольнение по собственному желанию

Егор Стадный написал заявление на увольнение по собственному желанию

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Facebook страницу Егора Стадного.

Не отчаивайтесь, это самое худшее, что сейчас может случиться. За несколько последних дней так много людей меня спросило одно и то же вопрос: "А если откотят обратно?". Ничего страшного, мы все с вами увидели, что правила могут быть честными. Даже, если откатят что-то (в чем я очень сильно сомневаюсь), поверьте, если мы сделали это за полгода, то в следующий раз сделаем за 3 месяца. Я когда-то уже говорил: "Ключевой вызов для наших реформ - это неверие людей, все остальное - это бюрократические трудности",- резюмировал Стадный.

Также Стадный охарактеризовал проделанную им на посту заместителя министра работу:

Все наши шаги, за которые я отвечал в МОН, начиная от введения (впервые) прозрачных и обьективных принципов распределения государственного финансирования между университетами, появления KPД в контрактах ректоров и заканчивая новой Аттестационной коллегией, которая не боится останавливать псевдонауку и плагиат... все эти шаги - это не только качественно новая эффективная политика, это сигналы до тех, кто так устал от имитации и лжи, которые кое-где очень серьезно поразили наше высшее образование", - написал чиновник.

7 сентября я написал, что не буду искать народной любви. Потому что это вредно, страшно вредно в нашей стране, где надо пройти... Опубликовано Егором Стадным Четверг, 25 июня 2020 г.

Напомним, сегодня, 25 июня несмотря на многочисленные публичные протесты научного и образовательного сообществ, депутатов и активистов, правительство на закрытой части заседания назначило исполняющим обязанности министра образования и науки ректора Черниговского технологического университета Сергея Шкарлета.

Шкарлет известен тем, что использовал чужие научные работы в своих, поддерживал Януковича, был членом "Партии регионов", а также купил за государственный счет роскошное авто стоимостью свыше 1,6 млн грн.

Несогласные с назначением Шкарлета народные депутаты зарегистрировали в раде законопроект, по которому лица, в научных работах которых официально нашли плагиат, не будут допускаться к должностям в правительстве и государственной службы.