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22 червня 2020, 19:33 8

Йому хочеться бути жертвою – Зеленський про справи проти Порошенка

22 червня 2020, 19:33 8
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Глава держави вважає, що Порошенко "збирає рейтинги" на темі політичних переслідувань
Глава держави вважає, що Порошенко "збирає рейтинги" на темі політичних переслідувань
Фото: Офіс президента
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Володимир Зеленський прокоментував справи проти п'ятого президента Петра Порошенка, зокрема, оголошення підозри у справі про призначення заступника голови служби зовнішньої розвідки в 2018 році.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Офісу Президента, на якому розмістили переклад інтерв'ю Зеленського канадському виданню The Globe and Mail.

Президент переконаний, що "більшість людей в Україні розуміють, що все це схоже на політичний театр".

Мене не цікавить пан Порошенко, не цікавлять питання політичного переслідування, адже я цим не займаюся. Я впевнений, що він це просто підігріває ситуацію, адже його не було чути за півроку до виборів, його політична сила в парламенті не голосувала за жодні великі реформи в нашій країні, які зараз відбуваються", — сказав Зеленський.

Зеленський додав, що "нічого не бачив, окрім цієї останньої історії", коли команда п'ятого президента "почали збирати рейтинги на цьому хайпі" і ставиться до цих подій спокійно.

Нагадаємо, що 10 червня Офіс генпрокурора повідомив Петру Порошенку про підозру у тому, що, будучи президентом України, в 2018 році шляхом видання "явно злочинного наказу" змусив голову Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочка до перевищення влади та службових повноважень.

суд Володимир Зеленський рейтинг кримінальна справа Петро Порошенко президент зовнішня розвідка
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