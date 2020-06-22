Йому хочеться бути жертвою – Зеленський про справи проти Порошенка

Глава держави вважає, що Порошенко "збирає рейтинги" на темі політичних переслідувань

Глава держави вважає, що Порошенко "збирає рейтинги" на темі політичних переслідувань

Фото: Офіс президента

Володимир Зеленський прокоментував справи проти п'ятого президента Петра Порошенка, зокрема, оголошення підозри у справі про призначення заступника голови служби зовнішньої розвідки в 2018 році.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Офісу Президента, на якому розмістили переклад інтерв'ю Зеленського канадському виданню The Globe and Mail.

Президент переконаний, що "більшість людей в Україні розуміють, що все це схоже на політичний театр".

Мене не цікавить пан Порошенко, не цікавлять питання політичного переслідування, адже я цим не займаюся. Я впевнений, що він це просто підігріває ситуацію, адже його не було чути за півроку до виборів, його політична сила в парламенті не голосувала за жодні великі реформи в нашій країні, які зараз відбуваються", — сказав Зеленський.

Зеленський додав, що "нічого не бачив, окрім цієї останньої історії", коли команда п'ятого президента "почали збирати рейтинги на цьому хайпі" і ставиться до цих подій спокійно.

Нагадаємо, що 10 червня Офіс генпрокурора повідомив Петру Порошенку про підозру у тому, що, будучи президентом України, в 2018 році шляхом видання "явно злочинного наказу" змусив голову Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочка до перевищення влади та службових повноважень.