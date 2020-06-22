Ему хочется быть жертвой – Зеленский о делах против Порошенко

Глава государства считает, что Порошенко "собирает рейтинги" на теме политических преследований

Глава государства считает, что Порошенко "собирает рейтинги" на теме политических преследований

Фото: Офис президента

Владимир Зеленский прокомментировал дела против пятого президента Петра Порошенко, в частности, объявление подозрения в деле о назначении заместителя председателя службы внешней разведки в 2018 году.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Офиса Президента, на котором разместили перевод интервью Зеленского канадскому изданию The Globe and Mail.

Президент убежден, что "большинство людей в Украине понимают, что все это похоже на политический театр".

Меня не интересует господин Порошенко, не интересуют вопросы политического преследования, ведь я этим не занимаюсь. Я уверен, что он это просто подогревает ситуацию, ведь его не было слышно за полгода до выборов, его политическая сила в парламенте не голосовала за никакие большие реформы в нашей стране, которые сейчас происходят", — сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что "ничего не видел, кроме этой последней истории", когда команда пятого президента "начали собирать рейтинги на этом хайпе" и относится к этим событиям спокойно.

Напомним, что 10 июня Офис генпрокурора сообщил Петру Порошенко о подозрении в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания "явно преступного приказа" заставил главу Службы внешней разведки Украины Сергея Семочкопревысить им служебные полномочия.