20:55  22 июня
На Волыни ужесточили карантин
14:42  22 июня
Взрыв в многоэтажке Киева: спасатели прекратили работу из-за угрозы обвала
18:04  22 июня
Сводка ООС: десять обстрелов за сутки
UA | RU
UA | RU
22 июня 2020, 19:33 8

Ему хочется быть жертвой – Зеленский о делах против Порошенко

22 июня 2020, 19:33 8
Читайте також українською мовою
Глава государства считает, что Порошенко "собирает рейтинги" на теме политических преследований
Глава государства считает, что Порошенко "собирает рейтинги" на теме политических преследований
Фото: Офис президента
Читайте також
українською мовою

Владимир Зеленский прокомментировал дела против пятого президента Петра Порошенко, в частности, объявление подозрения в деле о назначении заместителя председателя службы внешней разведки в 2018 году.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Офиса Президента, на котором разместили перевод интервью Зеленского канадскому изданию The Globe and Mail.

Президент убежден, что "большинство людей в Украине понимают, что все это похоже на политический театр".

Меня не интересует господин Порошенко, не интересуют вопросы политического преследования, ведь я этим не занимаюсь. Я уверен, что он это просто подогревает ситуацию, ведь его не было слышно за полгода до выборов, его политическая сила в парламенте не голосовала за никакие большие реформы в нашей стране, которые сейчас происходят", — сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что "ничего не видел, кроме этой последней истории", когда команда пятого президента "начали собирать рейтинги на этом хайпе" и относится к этим событиям спокойно.

Напомним, что 10 июня Офис генпрокурора сообщил Петру Порошенко о подозрении в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания "явно преступного приказа" заставил главу Службы внешней разведки Украины Сергея Семочкопревысить им служебные полномочия.

суд Владимир Зеленский рейтинг уголовное дело Петр Порошенко президент внешняя разведка
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Изнасилование в Кагарлыке: апелляционный суд оставил под стражей полицейских
22 июня 2020, 15:46
Зеленский инициирует отмену ВНО для детей с временно оккупированных территорий
22 июня 2020, 15:14
Мэр Черкасс против президента: завтра состоится первое судебное заседание
22 июня 2020, 15:05
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Все видео »
Новый глава Винницкой ОГА: Почему технократа Скальского заменили на КВНщика Борзова
Ексрегионал Продивус контролирует более 90% автостанций Винницкой области
Все публикации »
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Сергей Лещенко
Все блоги »