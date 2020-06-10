09:49  10 червня
Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано найбільшу смертність з початку пандемії
14:46  10 червня
Окупанти відмовляються пропускати людей через КПВВ на Донбасі
12:49  10 червня
В Україні блокували контрабанду запчастин до російських танків
UA | RU
UA | RU
10 червня 2020, 12:20 42

Порошенко залишив ДБР не пройшовши допит

10 червня 2020, 12:20 42
Читайте также на русском языке
ДБР заявляє, що Порошенко вручили підозру у справі Семочко
ДБР заявляє, що Порошенко вручили підозру у справі Семочко
Читайте также
на русском языке

Порошенко прибув на допит в ГБР і через 30 хвилин пішов звідти через чорний хід, при цьому не пройшовши допит у справі про картинах і нібито відмовившись отримувати підозру

Про це пише RegioNews.

Про те, що Порошенко покнинув ДБР, заявив його адвокат, Ілля Новіков.

За його словами, коли вони з Порошенком зайшли в ГБР, прокурор хотів вручити п'ятому президенту підозру у справі про призначення заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочко. Оскільки за законом підозру нардепу повинен вручати особисто генпрокурор, Порошенко відмовився її отримувати, заявив Новіков.

Після відмови від участі в допиті Порошенко залишив будівлю ДБР.

При цьому прес-служба ДБР заявила, що Порошенко вручили підозру у справі Семочко. Таким чином він офіційно став підозрюваним у справі про незаконне призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Петро Порошенко прибув до ДБР.

4 червня, Печерський райсуд Києва прийняв рішення про примусовий привід Петра Порошенка для допиту в якості свідка в кримінальному провадженні, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей.

Сьогодні ж Порошенко викликали на допит в ГБР в ще одному провадженні, в якому досліджуються обставини законності зняття інформації під час проведення міжнародних переговорів за участю Президента України і високопоставлених посадових осіб іноземних держав" (справа про плівках Деркача).

ДБР підозра розслідування кримінальна справа Петро Порошенко допит музей Гончара картини зовнішня розвідка
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Порошенко приїхав на допит в ГБР
10 червня 2020, 11:46
Стрілянина на Буковині: поранили двох поліцейських
10 червня 2020, 10:05
У Києві на хабарі викрили арбітражного керуючого
09 червня 2020, 17:39
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
22 травня 2020
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
Всі відео »
Місцевий депутат та аудитор, або Хто контролює автовокзали Полтавщини
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Юрій Бутусов
Сергій Лещенко
Всі блоги »