Порошенко залишив ДБР не пройшовши допит

ДБР заявляє, що Порошенко вручили підозру у справі Семочко

ДБР заявляє, що Порошенко вручили підозру у справі Семочко

Порошенко прибув на допит в ГБР і через 30 хвилин пішов звідти через чорний хід, при цьому не пройшовши допит у справі про картинах і нібито відмовившись отримувати підозру

Про це пише RegioNews.

Про те, що Порошенко покнинув ДБР, заявив його адвокат, Ілля Новіков.

За його словами, коли вони з Порошенком зайшли в ГБР, прокурор хотів вручити п'ятому президенту підозру у справі про призначення заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочко. Оскільки за законом підозру нардепу повинен вручати особисто генпрокурор, Порошенко відмовився її отримувати, заявив Новіков.

Після відмови від участі в допиті Порошенко залишив будівлю ДБР.

При цьому прес-служба ДБР заявила, що Порошенко вручили підозру у справі Семочко. Таким чином він офіційно став підозрюваним у справі про незаконне призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Петро Порошенко прибув до ДБР.

4 червня, Печерський райсуд Києва прийняв рішення про примусовий привід Петра Порошенка для допиту в якості свідка в кримінальному провадженні, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей.

Сьогодні ж Порошенко викликали на допит в ГБР в ще одному провадженні, в якому досліджуються обставини законності зняття інформації під час проведення міжнародних переговорів за участю Президента України і високопоставлених посадових осіб іноземних держав" (справа про плівках Деркача).