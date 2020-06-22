Зеленський ініціює скасування ЗНО для дітей з тимчасово окупованих територій

Всі охочі зможуть навчатися в українських вузах безкоштовно

Всі охочі зможуть навчатися в українських вузах безкоштовно

Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський ініціює внесення змін до закону "Про вищу освіту" для максимального спрощення вступу у заклади вищої освіти (ЗВО) випускникам шкіл з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей і з анексованого Криму.

Про це повідомляє Regionews із посиланням на пресслужбу ОП.

Зміни будуть передбачати, що діти з цих територій зможуть вступати в ЗВО України без зовнішнього незалежного оцінювання і мати можливість вступити у всі вузи України, а не з обмеженим окремим списком, як це відбувається зараз", - йдеться в повідомленні.

Крім того, всі бажаючі з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей будуть навчатися в українських ЗВО безкоштовно, через державне замовлення в межах квот.

Наразі така норма діє лише для випускників з анексованого Криму та Севастополя.

Це – частина нашої державної політики. Ми боремося за молодь на тих територіях, ми хочемо максимально заохотити таких випускників переїжджати в Україну, вступати у наші заклади освіти, навчатися в українській системі освіти", – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила проект Закону президента Зеленського і скасувала обов'язкову державну підсумкову атестацію в цьому році.

Раніше повідомлялося, що Міністерство освіти і науки України (МОН) готове провести зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) в безпечних умовах і вважає, що його скасування неприпустима і може створити корупційні ризики при вступі у вузи.